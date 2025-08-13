El nuevo Málaga se encomienda a la Divina Pastora

Tradición y valores son dos de las aptitudes que siempre ha llevado por bandera el Málaga, y este miércoles, ha vuelto a refrendar esta premisa. ... Como cada pretemporada, en los días previos al inicio de la competición, el cuadro blanquiazul se traslada a la Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, en el corazón de la barriada de Capuchinos, para rendirse a la patrona del deporte malagueño y realizar una ofrenda floral. Sin embargo, la de este año no ha sido una cualquiera, ha sido más significativa. Y es que se cumplen 70 años desde que nació esta bendita tradición, que comenzó en la temporada 1955-56.

Pasada la una de la tarde, llegaba el autobús malaguista a esta ceremonia, con el equipo al completo, así como el técnico Sergio Pellicer, todo su 'staff y una comitiva de la entidad encabezada por el administrador judicial, José María Muñoz; el director general, Kike Pérez; el director deportivo, Loren Juarros; el consejero de Protocolo y Relaciones Institucionales, Francisco Martín Aguilar, entre otros. Ya a las puertas, además de los periodistas, se congregaban al menos una treintena de seguidores esperando poder hacerse fotos con los jugadores.

MIGUE FERNÁNDEZ

Ya con todos sentados en los bancos de la parroquia, el hermano mayor de la parroquia, Juan Antonio Navarro, comenzó el acto dedicando unas sentidas palabras a los malaguistas. Es más, tuvo un detalla muy especial en su discurso al mencionar a aquellos malaguistas que este verano dejaron de pertenecer al equipo, en concreto a Luca Sangalli. ¿Por qué? Porque este, en su carta de despedida, hizo alusión a la Divina Pastora al añadir en su sentido comunicado la frase 'Ecce beatificamus eos qui sustinuerunt', que puede verse en la capilla de la parroquia y que significa: 'Aquí honramos a aquellos que perseveran'. Extrapolando este mensaje al nuevo equipo, le transmitió mucho ánimo cara a la presente temporada.

Tras él, el capitán malaguista Ramón, también subió al atril para dedicar unas palabras: «Esta es una tradición muy bonita que siempre nos ayuda a conseguir los objetivos. Este va a ser un año difícil pero ilusionante y esperamos que la Divina Pastora nos ayude». Al término de su escueta intervención, el equipo se colocó a los pies del presbiterio para su ya tradicional foto de familia, alrededor del ramo de flores blancas y azules de su ofrenda.

A continuación, uno por uno, los jugadores subieron a la parte alta para entregar sus ramitos individuales (también de flores blanquiazules), a la Divina Pastora. Comenzando eso sí por los capitanes, que también le hicieron entrega de una de las nuevas camisetas con 'Divina Pastora' a la espalda. Cerró el acto el portero Alfonso Herrero, atendiendo a los medios en el patio interior del templo. Todos los presentes, en mayor o menor medida fieles, mostraron absoluto respeto por esta tradición malaguista que aprovecharon también como un momento de unión más entre la plantilla cara al curso que ya comienza.