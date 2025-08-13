Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

MIGUE FERNÁNDEZ
El nuevo Málaga se encomienda a la Divina Pastora

El equipo celebró esta mañana de miércoles el 70º aniversario de su ofrenda floral a la patrona del deporte malagueño

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:58

Tradición y valores son dos de las aptitudes que siempre ha llevado por bandera el Málaga, y este miércoles, ha vuelto a refrendar esta premisa. ... Como cada pretemporada, en los días previos al inicio de la competición, el cuadro blanquiazul se traslada a la Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, en el corazón de la barriada de Capuchinos, para rendirse a la patrona del deporte malagueño y realizar una ofrenda floral. Sin embargo, la de este año no ha sido una cualquiera, ha sido más significativa. Y es que se cumplen 70 años desde que nació esta bendita tradición, que comenzó en la temporada 1955-56.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

