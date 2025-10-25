Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pellicer da instrucciones a sus futbolistas en el entrenamiento del miércoles. Salvador Salas

De nueve bajas a cinco en dos semanas en el Málaga

Desde el último duelo en La Rosaleda ante el Deportivo hasta el del domingo frente al Andorra, ya sólo queda un jugador lesionado (de los que no son de larga duración), Adrián Niño

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:55

Comenta

Las lesiones, virus y sanciones varias comienzan a dar una ligera tregua al Málaga. Si hace tan sólo dos semanas recibía al Deportivo con nueve ... bajas en la plantilla, la lista de ausencias se reduce ahora a cinco para el encuentro liguero frente al Andorra (domingo, 14.00 horas). Estos son: Adrián Niño, que según explicó Pellicer recayó de su lesión cuando se disponía a regresar a la dinámica del grupo, y los lesionados de larga duración, Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor. Salvo este último, que se perderá todo lo que queda de temporada (se dio de baja su ficha), se espera que estos futbolistas reaparezcan a partir del mes de enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruce de insultos y simbología franquista en el acto de Vito Quiles en Málaga
  2. 2

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  3. 3

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  4. 4 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6

    Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  8. 8 Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral
  9. 9 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  10. 10 Málaga eleva a 76.000 metros cuadrados las zonas verdes del Plan Guadalmedina y quiere tener el anteproyecto este año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur De nueve bajas a cinco en dos semanas en el Málaga

De nueve bajas a cinco en dos semanas en el Málaga