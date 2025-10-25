De nueve bajas a cinco en dos semanas en el Málaga

Las lesiones, virus y sanciones varias comienzan a dar una ligera tregua al Málaga. Si hace tan sólo dos semanas recibía al Deportivo con nueve ... bajas en la plantilla, la lista de ausencias se reduce ahora a cinco para el encuentro liguero frente al Andorra (domingo, 14.00 horas). Estos son: Adrián Niño, que según explicó Pellicer recayó de su lesión cuando se disponía a regresar a la dinámica del grupo, y los lesionados de larga duración, Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor. Salvo este último, que se perderá todo lo que queda de temporada (se dio de baja su ficha), se espera que estos futbolistas reaparezcan a partir del mes de enero.

Ya la cifra de bajas se redujo para el duelo frente al Leganés, aunque había varios futbolistas que no estaban en condiciones óptimas para participar en aquel choque, como es el caso de Chupete, que no pudo seguir tras el paso por los vestuarios por el virus gástrico que ha afectado a varios otros miembros del plantel. Esto ha cambiado para el partido ante el cuadro andorrano.

Puga se entrena con total normalidad con el resto de sus compañeros, y tras entrar en la anterior convocatoria ante el Leganés, tiene muchas opciones de participar con el equipo después de estar más de un mes y medio en el dique seco por una lesión muscular. Gabilondo sufrió una fractura en su mano en el anterior choque en La Rosaleda, pero está acortando los plazos para su retorno y ya se ejercita con el grupo, como también lo hacen Dorrio (no se vistió de corto el pasado domingo por un virus gastrointestinal), Juanpe, Izan Merino y Aarón Ochoa, que se ausentaron en la sesión del miércoles pero desde entonces trabajan a las órdenes de Pellicer y estarán en la lista para el compromiso del domingo.

Del Malagueño, que juega también el domingo (20.00 horas), en el último entrenamiento del primer equipo antes del choque contra el Andorra estuvieron Recio y Rafita, y el portero juvenil Andrés Céspedes.