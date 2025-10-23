Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen reciente de La Rosaleda. SUR

La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos

Deberá entrar en juego algún privado, como el Málaga, para cumplir las exigencias de la UE, que no aportaría de entrada ninguna ayuda

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:17

La Nueva Rosaleda no tendrá un camino allanado para encontrar financiación, ni siquiera de fondos europeos, que deberían estar en principio vinculados a una transformación ... del entorno. Tras el fiasco de la remodelación del actual estadio y la renuncia al Mundial 2030, las instituciones quisieron mostrar su predisposición a construir un campo para el Málaga lo antes posible (sin fecha ni financiación). Hablaron, sobre todo desde el Ayuntamiento, de posibles enclaves para el mismo, pero ahora parece claro que la apuesta se centra en construir un campo fuera de la ciudad, distinto al actual de Martiricos. Pero esta posibilidad seguramente contará con más obstáculos legales que la mencionada ampliación de la instalación actual.

