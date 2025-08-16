Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño, tras intentar un remate. Marilú Báez

Niño: «Estoy con ganas de seguir haciéndolo bien aquí»

«No hay que hablar ahora mismo de eso», contestó Víctor García cuando fue preguntado por las opciones de ascenso, aunque aseguró que este curso, jugando así, tendrán más posibilidades que años atrás

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:57

Víctor García y Niño analizaron con mucha cordura los distintos frentes por los que fueron preguntados tras empatar contra el Eibar. El lateral zurdo, el ... primero en salir a la sala de prensa de La Rosaleda, valoró la actuación del equipo de forma positiva: «El equipo ha salido con la intención de llevarse los tres puntos y se ha visto claro. Hemos sido superiores en muchos momentos del partido. Estamos en la línea de dar un paso adelante. Si aprovechamos nuestros momentos vamos a tener opciones de dar un paso adelante. La Segunda va a ser dura».

