Niño: «Estoy con ganas de seguir haciéndolo bien aquí»

Víctor García y Niño analizaron con mucha cordura los distintos frentes por los que fueron preguntados tras empatar contra el Eibar. El lateral zurdo, el ... primero en salir a la sala de prensa de La Rosaleda, valoró la actuación del equipo de forma positiva: «El equipo ha salido con la intención de llevarse los tres puntos y se ha visto claro. Hemos sido superiores en muchos momentos del partido. Estamos en la línea de dar un paso adelante. Si aprovechamos nuestros momentos vamos a tener opciones de dar un paso adelante. La Segunda va a ser dura».

Acusó el calor y reconoció que afecta, aunque no quiso ponerlo como excusa: «LaLiga lo decide así y nos tenemos que adaptar». Más allá, se mostró contento por gozar de la confianza del entrenador, Pellicer, en esta primera jornada. «Aquí no hay titulares», agregó. Expresó también su preocupación por el estado físico de Luismi, que tuvo que ser sustituido por un fuerte golpe en el pómulo: «Estamos todos muy preocupados por Luismi, que se ha llevado un fuerte golpe en el pómulo. Ya sabemos cómo va él, siempre al máximo. A mí me ha impactado. Esperemos que se recupere pronto porque para nosotros es una pieza clave».

Rehuyó cuando fue preguntado por la confianza del equipo cara a un hipotético ascenso. Aseguró, es pronto para hablar de eso: «No hay que hablar ahora mismo de eso. Es la primera jornada de Liga y sabemos lo complicada que es la Segunda. El año pasado nadie confiaba en un Mirandés. En agosto no se puede hablar de quién va a ascender. Se está viendo un Málaga más protagonista y así vamos a llegar con más posibilidades a final de temporada».

Niño, ovacionado

Tras él salió a la sala de prensa Adrián Niño, el hombre gol del Málaga, que exteriorizó su alegría por el debut en La Rosaleda: «El objetivo siempre es intentar ganarlo. Contento por debutar en Liga en La Rosaleda y con gol. Espero seguir haciéndolo». La ovación que le brindó el estadio, aseguró, le ayudó a seguir: «Es un orgullo recibir ese apoyo de tantas personas. Te da ese ánimo».

¿Se siente más cómodo jugando como único delantero o acompañado de otro compañero en la punta de lanza? Esta fue su respuesta: «No tengo preferencias. Me siento cómodo con todos. Creo que puedo ayudar al equipo de todas las formas». Su experiencia en el Málaga está siendo «bonita» y su adaptación, «rápida y fácil». «Somos una piña ahí dentro y espero seguir haciéndolo bien aquí», agregó.

Con personalidad, asume con ganas el reto de ser el encargado de los goles en el Málaga, aunque no lo limitó todo a eso: «Es una presión bonita que me gusta sentir y que voy a afrontar con ganas. No me supone un peso. No voy pensando en hacer el gol, aunque se nos mida con eso. El míster nos pide muchas más cosas, como trabajo defensivo».