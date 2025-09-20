Niño se entrena de forma parcial y podría llegar al derbi

El delantero malaguista Adrián Niño se ha entrenado este sábado por la mañana solamente de forma parcial, con lo que se mantiene su situación de ... duda cara al duelo de este domingo (18.30 horas) ante el Cádiz, debido a unas molestias en su tobillo izquierdo que comenzó a sentir este viernes.

No se descarta que pudiera ir convocado para tratar de reforzar de alguna forma a un Málaga que, sin él, se quedaría con ocho bajas para el derbi en La Rosaleda, aunque lógicamente estaría para disputar sólo unos minutos, en el mejor de los casos.

Asimismo, Joaquín está en la primera fase del proceso de recuperación de su lesión muscular en el aductor derecho, sufrida este miércoles., Moussa y Ramón, lesionados de larga duración, alternaron labor en gimnasio con ejercicios en césped, mientras que Izan Merino (baja por una lesión de tobillo, aunque este lunes tiene previsto marcaharse con la selección sub-20) y Puga (rehabilitándose de una lesión muscular en el aductor) se ejercitaron en las galerías interiores de La Rosaleda. Por último, Álex Pastor y Luismi guardan reposo domiciliario.

Mientras, el resto de las plantilla, los sanos (con las ocho excepciones citadas), hizo un calentamiento con ejercicios físicos y rondos, pasando a un bloque táctico principal y jugadas a balón parado, en esta sesión a puerta cerrada clásica de la previa de los partidos. Por fortuna, no hubo más desgracias que añadir al parte médico.