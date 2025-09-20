Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño, en un entrenamiento. MARILÚ BÁEZ

Niño se entrena de forma parcial y podría llegar al derbi

El delantero podría al menos entrar en la convocatoria, lo que no parece nada probable para Izan Merino, que sigue sin ejercitarse, además de las bajas ya conocidas de Joaquín, Puga, Luismi, Ramón, Moussa y Pastor

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:35

El delantero malaguista Adrián Niño se ha entrenado este sábado por la mañana solamente de forma parcial, con lo que se mantiene su situación de ... duda cara al duelo de este domingo (18.30 horas) ante el Cádiz, debido a unas molestias en su tobillo izquierdo que comenzó a sentir este viernes.

