Adrián Niño, en el entrenamiento del miércoles tras volver de la selección sub-21. MCF

Niño se entrena al margen tras su paso por la sub-21

Izan Merino, por unas molestias en el tobillo, y Dani Sánchez, por un proceso viral, se ausentaron del entrenamiento del miércoles

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:18

Llegó radiante tras anotar en su estreno con la sub-21, en el que tan sólo necesito seis minutos para ver puerta. Adrián Niño se ... reincorporó el miércoles a los entrenamientos con el Málaga para preparar la visita a Huesca de este sábado (18.30 horas). El atacante roteño se ejercitó al margen, ya que menos de 24 horas antes se encontraba en Kosovo jugando. Se espera que el jueves ya lo haga con el resto de sus compañeros, con total normalidad.

