Niño se entrena al margen tras su paso por la sub-21

Llegó radiante tras anotar en su estreno con la sub-21, en el que tan sólo necesito seis minutos para ver puerta. Adrián Niño se ... reincorporó el miércoles a los entrenamientos con el Málaga para preparar la visita a Huesca de este sábado (18.30 horas). El atacante roteño se ejercitó al margen, ya que menos de 24 horas antes se encontraba en Kosovo jugando. Se espera que el jueves ya lo haga con el resto de sus compañeros, con total normalidad.

En este entrenamiento hubo dos ausencias importantes: la de Izan Merino, por unas molestias en su tobillo izquierdo, y la de Dani Sánchez, que atraviesa un proceso viral. El club explica que en el caso del medio centro, no se trata de una lesión importante, pero que su presencia en el choque del sábado está en el aire, y habrá que estar pendientes a su evolución. Se espera que el lateral se reincorpore el jueves o el viernes y este proceso no supondrá un impedimento para que participe ante el Huesca.

El Niño ya está en casa. pic.twitter.com/GRlWA9yNSS — Málaga CF (@MalagaCF) September 10, 2025

No le hizo mucha gracia a Pellicer el no poder disponer de Niño en el derbi del pasado sábado ante el Granada, más aún cuando vio que fue uno de los descartes que tuvo que hacer David Gordo para el primero de los dos partidos que jugó el combinado español en la fase de clasificación para la Euro de 2027. Pero el futbolista llega con confianza tras su tanto y sin acusar una elevada carga de minutos. Está en perfectas condiciones para el duelo frente al cuadro oscense.

Con Jauregi ya completamente recuperado (ya debutó el pasado fin de semana) y el retorno de Niño tras la ventana de selecciones, el preparador del Málaga por fin dispondrá de sus tres delanteros centro, lo que le abre un abanico de posibilidades. Ya empleó al ex del Atlético de Madrid y Chupete juntos, aunque se trataba de contextos muy específicos de partido.