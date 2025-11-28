Murillo y Montero, únicas novedades en la convocatoria

El Málaga ya ha partido hacia Valladolid, en un viaje combinado con tren (hasta Madrid) y autobús a Pucela, cara al choque de este sábado ... en el José Zorrilla ante el cuadro blanquivioleta, en la decimosexta jornada liguera en Segunda División. Murillo y Montero, que cumplieron su sanción la pasada semana, son las únicas novedades en la convocatoria cara al encuentro.

𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 | 📋 Lista de 2⃣2⃣ jugadores para el encuentro contra el Real Valladolid.



Además, se confirma por tanto que Izan Merino, reservado varios días de esta semana por su herida en la cabeza, podrá jugar, y Ochoa, que ha regresado este viernes a los entrenamientos, se queda fuera aún, de forma que son ocho esta vez las ausencias: Álex Pastor, Luismi, Ramón, Moussa (que esta semana ha dado la buena noticia de su vuelta a los entrenos), Juanpe, Dorrio. Brasanac y Ochoa.

La lista de convocados es la siguiente: Alfonso Herrero, Carlos López; Gabilondo, Puga, Galilea, Montero, Recio, Murillo, Dani Sánchez, Víctor García; Dani Lorenzo, Izan Merino, Arriaza, Dotor, Rafa, Larrubia, Joaquín, Haitam, Lobete, y los delanteros Chupete, Jauregi y Adrián Niño.

Mientras, el lateral derecho Rafita, que acaba de renovar hasta 2029 y que la próxima temporada tendrá contrato con el primer equipo, estará con el Atlético Malagueño este fin de semana. En el anterior fue convocado con el filial, pero también con el primer equipo.