Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Francisco Funes, junto a Juan Carlos Andrés, en un entrenamiento reciente. MARILÚ BÁEZ

Murillo y Montero, únicas novedades en la convocatoria

Funes se lleva a 22 jugadores para el duelo de este sábado del Málaga en Valladolid, con Izan Merino, pero sin Ochoa, aún no a punto, ni Rafita, que jugará con el filial este fin de semana

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

El Málaga ya ha partido hacia Valladolid, en un viaje combinado con tren (hasta Madrid) y autobús a Pucela, cara al choque de este sábado ... en el José Zorrilla ante el cuadro blanquivioleta, en la decimosexta jornada liguera en Segunda División. Murillo y Montero, que cumplieron su sanción la pasada semana, son las únicas novedades en la convocatoria cara al encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  5. 5 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  8. 8 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  9. 9 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  10. 10 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Murillo y Montero, únicas novedades en la convocatoria

Murillo y Montero, únicas novedades en la convocatoria