Moussa pisa el césped más de nueve meses después

La principal noticia positiva en el Málaga fue el regreso de Moussa a un entrenamiento después de más de nueve meses sin pisar el césped ( ... sufrió una rotura de grado II del ligamento lateral interno y rotura parcial del cruzado posterior de su rodilla derecha el pasado 14 de febrero en Yecla). El defensa maliense comienza a dar pasos de gigante en cuanto a su recuperación, este como evidencia más tangible de la misma, pero su vuelta a la dinámica de grupo con normalidad no se espera que se produzca hasta enero.

Además, Funes dispone ya de otros cuatro centrales: Murillo, Montero, Galilea y Recio, y otros jugadores que también pueden actuar en el eje de la zaga, como Izan Merino, por lo que probablemente no se van a correr riesgos innecesarios en cuanto a su retorno, pues hay varios futbolistas que pueden jugar, lo que facilitaría su reincorporación progresiva.

La sesión del miércoles fue la primera del nuevo segundo entrenador blanquiazul, el vigués Juan Carlos Andrés. El ayudante de Funes se incorporó al 'staff' técnico del cuadro de La Rosaleda este lunes. Loren lo conoce bien, pues fue el asistente de Eusebio en La Real Sociedad desde 2015 hasta 2018.

Ampliar Juan Carlos Andrés, durante su primer entrenamiento como segundo entrenador del Málaga. Marilú Báez

Por otro lado, se entrenaron al margen Brasanac, Juanpe, Ochoa, Dorrio, Izan Merino (el domingo sufrió un golpe en el rostro que le abrió la ceja y tuvo que jugar con un vendaje alrededor de su cabeza) y los lesionados de larga duración (Luismi, Ramón y Álex Pastor). En una de sus últimas comparecencias como técnico del Málaga, Pellicer comentó que el medio centro serbio no sufría una lesión como tal, sino unas molestias en su rodilla. Por el momento, ya se ha perdido los dos últimos encuentros, y es duda para el choque del sábado, al no haberse entrenado con normalidad este miércoles, siendo el próximo partido el sábado (21.00 horas, Estadio José Zorrilla).