Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Moussa, sonriente tras su vuelta a los entrenamientos. Marilú Báez

Moussa pisa el césped más de nueve meses después

El defensa sufrió una grave lesión de rodilla cuando estaba cedido en el Marbella en febrero; Juan Carlos Andrés, el nuevo segundo entrenador del Málaga, formó parte de su primer entrenamiento como asistente de Funes

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:35

Comenta

La principal noticia positiva en el Málaga fue el regreso de Moussa a un entrenamiento después de más de nueve meses sin pisar el césped ( ... sufrió una rotura de grado II del ligamento lateral interno y rotura parcial del cruzado posterior de su rodilla derecha el pasado 14 de febrero en Yecla). El defensa maliense comienza a dar pasos de gigante en cuanto a su recuperación, este como evidencia más tangible de la misma, pero su vuelta a la dinámica de grupo con normalidad no se espera que se produzca hasta enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  8. 8 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  9. 9 Así es Palodú, nuevo estrella Michelin de Málaga
  10. 10 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Moussa pisa el césped más de nueve meses después

Moussa pisa el césped más de nueve meses después