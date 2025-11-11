Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Izan Merino y Haitam, en primer plano, durante el entrenamiento de la tarde del lunes. SALVADOR SALAS

Montero se incorpora al trabajo con normalidad y podrá jugar en León

  ·

Tras la lesión de Juanpe, Brasanac se mantiene todavía al margen del grupo por sus molestias junto a Juanpe, Chupete, Luismi, Ramón, Noussa y Álex Pastor

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

Los problemas de Montero en el dedo pulgar de la mano derecha pasan definitivamente a la historia. El central se han entrenado ya con normalidad, ... junto al resto de sus compañeros y todo hace indicar que podrá estar disponible para entrar nuevamente en el equipo en el siguiente partido, previsto para el lunes, a partir de las 20.30 horas, en el campo de la Cultural y Deportiva Leonesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  6. 6 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  8. 8 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  9. 9

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga
  10. 10 La nueva oferta de empleo del SAS suma más de 10.200 plazas para el año próximo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Montero se incorpora al trabajo con normalidad y podrá jugar en León

Montero se incorpora al trabajo con normalidad y podrá jugar en León