Montero se incorpora al trabajo con normalidad y podrá jugar en León

Los problemas de Montero en el dedo pulgar de la mano derecha pasan definitivamente a la historia. El central se han entrenado ya con normalidad, ... junto al resto de sus compañeros y todo hace indicar que podrá estar disponible para entrar nuevamente en el equipo en el siguiente partido, previsto para el lunes, a partir de las 20.30 horas, en el campo de la Cultural y Deportiva Leonesa.

El defensa sufrió una torsión en el dedo afectado durante el complicado encuentro contra el Córdoba del sábado anterior y en el club temían que pudiera tener algún problema que le impidiera entrenarse con normalidad y hasta jugar. Sin embargo, las pruebas médicas descartaron cualquier lesión importante, sobre todo la posibilidad de sufrir una fractura.

Tampoco detectaron estos exámenes médicos del lunes una lesión importante en la rodilla derecha de Brasanac, que tuvo que abandonar el mismo partido antes de finalizar la primera parte debido a que sintió unas molestias (había salido al campo desde el banquillo tras la retirada de Juanpe, que sí sufre una rotura fibrilar y estará de baja alrededor de un mes). El centrocampista serbio, sin embargo, no se entrenó este martes con el grupo, si bien es previsible que lo haga en los próximos días.

El resto de la plantilla del Málaga disponible trabaja ya en la preparación del partido del lunes, y este martes lo hizo tanto en el Anexo como en el campo principal de La Rosaleda. Al tratarse de una semana especial por la gran distancia entre los dos encuentros, el descanso está previsto para este miércoles, disponiendo después los jugadores de otras cuatro sesiones antes del desplazamiento para el partido de León.