El momento de Izan Merino de recuperar la titularidad

Ante las bajas clave en el centro del campo de Juanpe y Darko Brasanac (vital sobre todo el primero, que además estará casi un mes ... fuera), llega el momento de Izan Merino, que parte con muchas papeletas para recuperar su puesto de titular en la medular del Málaga frente a la Cultural Leonesa. El malagueño había salido desde el inicio en todos los partidos del Málaga (cuatro) hasta que se lesionó del tobillo (sólo hubo uno, frente a la Real Sociedad B, en el que no terminó el encuentro). Se perdió dos compromisos por estos problemas físicos, frente al Huesca y el Cádiz, y viajó arrastrando estas molestias a Chile para disputar el Mundial sub-20 con la selección española.

No jugó en el primer partido con España, pero después lo jugó todo, aunque el seleccionador Paco Gallardo, lo colocó como defensa central en lugar de medio centro. Cumplió con su cometido y fue el líder de la zaga formando tándem con el azulgrana Jorge Cuenca, aunque el rendimiento de Merino en el torneo se vio gravemente manchado por un error defensivo en los minutos finales que resultó condenatorio para la 'Rojita' en los cuartos ante Colombia.

Ya de vuelta en Málaga para el compromiso liguero en Leganés, Pellicer dio entrada a Merino para la segunda parte, y también como central, en una decisión sorprendente del técnico, pues mantuvo en el banquillo a Montero. Y otro fallo del '23' en la colocación (probablemente porque no es su posición natural) fue clave para el segundo gol del cuadro 'pepinero', en uno de los encuentros más grises del Málaga en toda la temporada. En el siguiente choque, frente al Andorra, ingresó en el terreno de juego en el minuto 78, con 2-0 en el marcador, y esta vez sí que jugó en el centro del campo, aunque muy poco tiempo.

En la Copa del Rey en Estepona, completó todo el partido y volvió a jugar en defensa, destacando en la salida de balón y la conducción, funciones de un centrocampista más que de un central. Fue uno de los mejores blanquiazules del partido, aunque no era un duelo en el que estuviera especialmente exigido.

«Va a tener su espacio»

Preguntado por los pocos minutos que está teniendo Izan Merino desde que volvió del Mundial, Pellicer argumentó que «cuando mejor estaba jugando y más le necesitábamos, se fue con la selección. Con España hizo un Mundial perfecto, que le dio una experiencia brutal, además jugando de central, que es donde jugó en Estepona y Leganés. Pero sí que es cierto que le ha costado cuando ha venido del viaje». No obstante, también aseguró que «Izan es patrimonio del club y le tengo muchísima confianza. Va a tener su momento y su espacio, y no sólo porque haya habido lesiones».

Explicó que lo que está sucediendo con Merino es un asunto de mera gestión, y recordó cuando la temporada pasada «fuimos a Eibar, Izan no jugó y entró Rafa y marcó gol, y ahí todo el mundo se colgó la medalla de Rafa. El siguiente partido, contra el Granada en casa que ganamos, Rafa no jugó, Izan sí y fue el mejor del partido, estuvo espectacular. Hay que saber gestionar. Es difícil hacer entender eso a los jugadores, a los entornos o a la opinión pública, que para tener impacto o ayudar al equipo no hace falta jugar todos los partidos».