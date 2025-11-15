Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Izan Merino maneja el balón en el entrenamiento del viernes. Migue Fernández

El momento de Izan Merino de recuperar la titularidad

Desde que regresó del Mundial sub-20 ha jugado menos de 60 minutos en Liga, la mayoría de ellos como central, pero las bajas de Juanpe y Brasanac le dan la opción de volver a la medular

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:08

Ante las bajas clave en el centro del campo de Juanpe y Darko Brasanac (vital sobre todo el primero, que además estará casi un mes ... fuera), llega el momento de Izan Merino, que parte con muchas papeletas para recuperar su puesto de titular en la medular del Málaga frente a la Cultural Leonesa. El malagueño había salido desde el inicio en todos los partidos del Málaga (cuatro) hasta que se lesionó del tobillo (sólo hubo uno, frente a la Real Sociedad B, en el que no terminó el encuentro). Se perdió dos compromisos por estos problemas físicos, frente al Huesca y el Cádiz, y viajó arrastrando estas molestias a Chile para disputar el Mundial sub-20 con la selección española.

