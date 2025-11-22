Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El último once del Mirandés, frente al Burgos. CD MIRANDÉS
Rival del Málaga

El Mirandés, en una temporada gris tras rozar el ascenso a Primera División

El conjunto jabato cayó en la final de los 'play-off' en la prórroga, en lo que es la mejor campaña de su historia, y ahora está en un tramo complicado, en puestos de descenso y habiendo destituido a su entrenador

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

El primer partido de Funes será este domingo en La Rosaleda (21.00 horas) frente al Mirandés. El conjunto burgalés fue el equipo revelación la ... temporada pasada, muy cerca de obrar el milagro del ascenso a Primera División, cayendo en la prórroga de la final de los 'play-off' en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. Fue, sin lugar a dudas, la mejor campaña de la historia del club, con un equipo de memoria, construido sobre la bocina (el cuadro jabato tuvo que suspender un amistoso porque no eran suficientes futbolistas, y sólo acudieron 12 jugadores del primer equipo al primer compromiso de Liga, el cual ganaron contra el Córdoba (1-0).

