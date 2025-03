Mikel Roteta, el ídolo malaguista que ahora atiende emergencias en ambulancia

SUR Lunes, 24 de marzo 2025, 12:52 Comenta Compartir

No habrá muchos malaguistas que desconozcan quién es Mikel Roteta. Los más veteranos vieron en directo alguno de sus partidos durante las seis temporadas que jugó en La Rosaleda, entre 1997 y 2003, y los más jóvenes habrán escuchado las historias sobre aquel pelirrojo de San Sebastián que dejó huella con su férrea defensa. Para la historia pasó su gol en la vuelta de la final de la Copa Intertoto de 2002, todo un hito en la historia del Málaga. Pero más allá de aquella jugada, el que fuera capitán malaguista es uno de los jugadores más queridos por su entrega e identificación con los colores blanquiazules.

Aunque Roteta se retiró en 2007, su vida siguió vinculada al fútbol unos años, ya que se preparó para ser entrenador y dirigió varios equipos de divisiones regionales. Pero en 2017 dio un volantazo a su vida y abrió un nuevo camino profesional que poco tiene que ver con el balompié: se sacó el título de técnico en Emergencias Sanitarias y ahora trabaja con un equipo sanitario atendiendo en ambulancias en el País Vasco.

«Suelo estar más de conductor, pero también de sanitario. Somos dos los que solemos ir en la ambulancia. Son las ambulancias de 112, de emergencias, que podemos ir desde un accidente a una parada o a lo que toque», relata en una entrevista concedida a Relevo, el digital deportivo de Vocento.

Aunque Roteta vive en San Sebastián, mantiene una estrecha relación con Málaga. Sigue pasando sus periodos vacaciones en la Cala del Moral, tiene un hijo malagueño y aún conserva muchas amistades de su etapa en la entidad de Martiricos. «Aquí me siento como en casa, conozco a todo el mundo y todos me tratan muy bien. Suelo quedar con amigos, algunos del mundo del fútbol, otros no... Suelen ser unas vacaciones de relax total. Si el Málaga juega algún partido de pretemporada, me gusta ir a verlo, y si no, playa, pescaíto y buena gente me bastan», explicaba el donostiarra hace unos años en SUR. Y todavía la gente le sigue parando por la calle para recordarle sus hazañas en el Málaga.