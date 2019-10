Sadiku: «Tengo en mente una cifra de goles; no la diré, pero es de dos cifras» Sadiku, en las gradas del estadio Ciudad de Málaga. / GERMÁN POZO El delantero se muestra confiado en salir de los puestos de descenso: «Si ya miramos para abajo, estamos muertos; hay que ser positivos» PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 11 octubre 2019, 00:19

Armando Sadiku (Elbasan, 1991) encarna la esperanza del gol en el Málaga. No podía ser de otra forma: es el único 'nueve' de la plantilla, pero la operación in extremis para incorporarle al salario mínimo de la categoría está resultando rentable para el equipo, que tiene en punta un delantero experto, fajador, de movimientos rápidos y que sabe sacrificarse para el equipo. Después de no haberse marchado con la selección de su país por un problema familiar, el mismo que condujo a Víctor a no alinearle de titular en Huesca, se confiesa a este periódico, en su primera entrevista en Malaga: se marca como objetivo goleador una cifra de dos dígitos y se declara físicamente preparado para jugarlo todo. Se defiende en castellano, aunque no lo domine como Keidi, pero puede presumir de poder conversar en cinco lenguas.

-Usted creció en el distrito de Elbasan. ¿Cómo fueron sus inicios?

-Elbasan está a unos veinte minutos de Tirana, la capital y la ciudad más grande de Albania. Mi primer entrenador siempre fue mi papá. Me entrené con él hasta los 16 años. A partir de ahí empecé a jugar a nivel profesional.

-¿Su padre también fue un jugador importante?

-No. Él era también delantero. Llegó sólo al filial de su club, y no jugó más, pero siempre quiso ser futbolista y luego se empeñó en que yo lo fuera.

-¿Tiene otros familiares deportistas?

-Bueno, a todo mi entorno familiar le gusta el fútbol, pero de ahí a dar el salto profesional.

-Turbina y Gramozi, en Albania; Locarno, Lugano y Zúrich, en Suiza; una cesión al Vaduz, de Liechtenstein (juega en Suiza); Legia de Varsovia (Polonia), Levante... y Málaga ... ¿No son demasiados equipos a sus 28 años? ¿Qué cree que ha pasado?

-Bueno, lo hice bien en Suiza sobre todo. Jugué en la Primera albanesa, que en realidad es la segunda categoría, en la Superleague albana y ya tuve la oportunidad de salir a Suiza. Estuve dos o tres años en Segunda y me llevaron luego al Zúrich, que es de los clubes más potentes, pero tuve la mala suerte de una lesión grave.

«Tuve un problema familiar en Huesca y durante tres días no me entrené nada. El míster me vio bajo y me sacó en la segunda parte»

-¿Cuál cree que ha sido la temporada más completa de su carrera?

-Quizás en el Lugano (27 goles en la Segunda suiza en una temporada), en el Zúrich, el Vaduz y el Legia. En esos equipos jugué todos los partidos. Logré también doce goles en la Superleague suiza.

-Usted que ha superado dos lesiones graves de rodilla (en Suiza y con el Levante), una en cada una, no se achantará ante una situación como la de este Málaga, ¿verdad?

-Sí, ya he pasado por momentos complicados, pero gracias a Dios ahora estoy muy bien y a tope para competir. Quizás el momento del equipo no sea bueno, pero en el vestuario y también cada jugador a nivel individual nos vemos bien. Sólo hace falta tiempo, más periodo juntos entrenándonos. Estas últimas semanas, que hemos disputado tantos partidos, no hemos tenido tanto espacio para ejercitarnos. Creo que todo el mundo vio que en Zaragoza hicimos un buen partido, con dos goles y jugando bien. Espero que lo más pronto posible salgamos de esta situación de descenso.

-Usted parece el único 'nueve' de la plantilla. ¿Se ve preparado para jugar todos los minutos?

-Yo me veo bien. Los datos de mi GPS son cada vez más altos en cada partido que juego. En Zaragoza salí del campo porque estaba algo fatigado. En Huesca también pensaba entrar de titular, pero tuve un problema familiar y durante tres días no me entrené nada. El míster me vio bajo y me sacó sólo en el segundo tiempo. Quiero dar más, eso sí, para ayudar al equipo.

-¿Qué cree que le faltó al equipo en Huesca?

-Faltó un poco de todo y de todos. Fue un partido para olvidar. Vamos a intentar que no se vuelva a repetir. Tenemos que tener más agresividad.

«Yo me veo bien. Los datos de mi GPS son cada vez más altos en cada partido que juego»

-El sábado reciben al líder, que lleva 25 puntos y se ha escapado en cabeza. Además, tendrán al menos media docena de bajas...

-Es un partido complicado, porque están pasando por un buen momento. Vamos a luchar por los tres puntos y demostrar que no estamos muertos. El míster ya ha hablado con nosotros y tenemos cinco días para preparar bien el partido para ganar.

-Lleva dos goles. ¿Hay alguna cifra que le dejaría satisfecho al final de la temporada?

-Es normal que la tenga en mente, pero no quiero decirla, aunque es de dos cifras. De todas formas, esta Liga es muy complicada. A veces es más importante ganar un partido por uno a cero, con gol de un defensor, a que pueda marcar yo dos goles y no ganar.

-¿Que expectativas tenía en el tramo final del mercado de fichajes?

-Tenía dos ofertas fuera de España. La intención del Levante era que saliera cedido o a un club que pagara algo de dinero. En el Levante había ya cuatro delanteros Cuando salió la oferta del Málaga decidí esperar hasta el último momento. En el Levante, además, me dijeron que si me iba allí me renovaban un año más de contrato.

-Uno de sus mayores orgullos es haber firmado el primer gol de Albania en la fase final de un gran torneo, en este caso el último Europeo. ¿Puede haber algo mayor?

-Si, seguro. Fue un 'boom' en mi carrera. Pero cada vez que los periodistas me preguntan por ello les digo que eso ya es pasado, que quiero hacer un gol importante otra vez. Pero es verdad que fue un sueño hecho realidad.

-Keidi le ha ayudado a su llegada al Málaga. ¿Qué se cuenta de él en su país? ¿Se le ve como una de las grandes esperanzas del fútbol albano?

-Sí. Después de jugar muchos partidos bien en la sub-21, no había tenido aún mucho espacio en la absoluta, pero ahora ya sí está jugando todos los partidos y se habla muy bien de él. Ante Francia Islandia estuvo muy bien y su valor ha subido mucho. Estoy contento por él. Es un gran trabajador.

-¿Cómo vive esta extraña situación del Málaga, de la incertidumbre que se vive sobre la viabilidad económica o la carencia de interlocutores válidos?

-Conocí muchos clubes y la mayoría con grandes cambios y diferentes problemas. Yo estoy aquí para jugar. Lo más importante para mí son mis compañeros y el cuerpo técnico. Si viene el presidente es secundario. Es verdad que no le conozco, pero no es lo más importante para mí.

-¿Se va a salvar el Málaga?

-Estoy seguro. Si miramos para abajo ya estamos muertos. Hay que ser positivos.