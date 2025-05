Medio millar de malaguistas se preparan ya para el decisivo desplazamiento a Elda

Antonio Góngora Viernes, 9 de mayo 2025, 00:08 Comenta Compartir

La afición del Málaga no sólo responde en los partidos de La Rosaleda, que es algo conocido y espectacular, sino que también apoya a sus ... colores en los desplazamientos fuera de casa. Hasta en los más lejanos, como se puede comprobar semana tras semana. De ahí que no sea una sorpresa que se desplacen seguidores blanquiazules a Elda para el próximo encuentro del equipo de Sergio Pellicer, el domingo a las 18.30 horas. Pero no será un viaje más, pues puede ser decisivo para la permanencia del conjunto de Martiricos.

La trascendencia del choque, sin duda, ha permitido que este desplazamiento sea, en la medida de lo posible, de los más importantes lejos de Martiricos en cuanto a asistencia de malaguistas. El Eldense ha facilitado 335 entradas para los aficionados blanquiazules que pretendan acudir al encuentro, para la zona visitante (estas pasaron a las peñas a 25 euros), aunque es previsible que esta cifra aumente de una forma considerable con las localidades que puedan conseguir de forma independiente. El Eldense ha puesto en marcha también una promoción para que sus abonados puedan quedarse con entradas para sus amistades o familiares. Con esto intenta evitar que haya muchos asientos libres para los malaguistas. De todas formas, es previsible que la cifra finalmente se sitúe en alrededor de medio millar de seguidores blanquiazules que puedan estar apoyando a su equipo en este crucial encuentro, en el que puede certificar la salvación después de superar una crisis que le acercó un poco a las plazas de descenso. El viaje será de 480 kilómetros. La situación, sin embargo, ahora ha cambiado y los dos triunfos consecutivos han colocado al Málaga a las puertas de su objetivo de esta temporada. Un empate en este encuentro puede ser suficiente, si bien habría que estar pendientes de un cuádruple empate que le perjudicaría, si bien se habrán resuelto algunos de los encuentros de estos equipos, rivales directos de los blanquiazules, antes de que los blanquiazules salten al campo este domingo. El escenario del encuentro será el campo Pepico Amat, con algo menos de 6.000 plazas de aforo. Con toda probabilidad, la asistencia será importante si finalmente no se llena el estadio, que es el objetivo del club alicantino. Normalmente suelen acudir a este campo cerca de 4.000, lo que permite pensar que no será complicado que se completen todas las localidades para este importante compromiso. El choque, sin duda, será casi definitivo para el Eldense también, pues un mal resultado, dependiendo de lo que consiga el Zaragoza, puede dejarlo demasiado alejado para neutralizar las diferencias en las tres jornadas que quedarán a continuación. El cuadro alicantino tuvo una gran reacción que le permitió albergar la esperanza de salvarse finalmente, y todavía puede hacerlo. Pero en los últimos encuentros está teniendo más dificultades y las diferencias, al menos con el Málaga, se han colocado ya a nueve puntos. Después de este compromiso, el Málaga sólo tendrá que viajar a Elche, que lucha por el ascenso directo, pues los otros dos encuentros para completar la competición liguera serán ya en La Rosaleda. El primero de ellos llegará la semana que viene, ante el Sporting, mientras que cerrará el campeonato en el estadio de Martiricos frente al Burgos.

