Así será este martes el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey para el Málaga

El Málaga conocerá este martes, a partir de las 13.00 horas (el sorteo que se celebrará en La Rozas y será ofrecido por Teledeporte ... y Movistar Plus), su siguiente rival en la Copa del Rey, en la segunda ronda. Serán en total 56 equipos los que lucharán por una plaza ya en dieciseisavos, aunque el criterio de la proximidad geográfica reduce a la mitad los posibles emparejamientos del equipo blanquiazul. Esta eliminatoria se jugará a partido único entre el martes 2 de diciembre y el jueves 4 del mismo mes. Seguirán sin entrar en los bombos los participantes en la Supercopa de España (el Barcelona, Madrid, Atlético y Athletic).

De esta manera, en el grupo 2 del Málaga estarán ocho equipos de Primera (el Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo y Getafe), siete de Segunda (el Almería, Granada, Cádiz, Ceuta, Leganés, Albacete y Málaga), seis de Primera RFEF (el Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera de la Reina), seis de Segunda RFEF (Torrent, Atlético Antoniano, Real Ávila, Navalcarnero, Extremadura y Quintanar del Rey) y uno de Tercera RFEF, el Cieza.

En el grupo 1 están los siguientes equipos: De Primera, el Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona; de Segunda, el Mirandés, Racing, Eibar, Sporting, Burgos, Deportivo, Cultural Leonesa, Huesca, Zaragoza y Andorra; de Primera RFEF, el Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra y Sabadell, de Segunda RFEF, el Numancia, Atlético Baleares, Sant Andreu, Reus y Ebro; de Tercera RFEF, el Portugalete, y a través de la Copa Federación, el Ourense.

Esto supone que el Málaga tiene más posibilidades de medirse a un rival de Primera RFEF, si bien no se puede descartar que pueda tocarle en suerte un contrario de la misma categoría, de Segunda, algo que ocurrirá en uno de los emparejamientos. Así, el equipo que aparezca en primer lugar jugará en su campo esta eliminatoria.

El Málaga tendrá la oportunidad de seguir adelante en la competición del 'KO' si finalmente se enfrenta a un rival de categoría inferior tras eliminar en la primera jornada a un equipo malagueño, el Estepona.