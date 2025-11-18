Manolo Gaspar, sobre Pellicer: «Es una pena, era la persona ideal para el club en estos momentos» «Los resultados y el ambiente han quemado la figura del entrenador, que durante mucho tiempo ha puesto el pecho a las balas»

Jorge Garrido Málaga Martes, 18 de noviembre 2025, 22:10

Manolo Gaspar acudió a la presentación del libro de su amigo Luis Rubiales. El paleño, último director deportivo antes de Loren Juarros, fue preguntado por ... la destitución de Sergio Pellicer. Dijo que «es una pena, porque cuando hay una destitución es porque algo no va bien. Sergio era la persona ideal para el club en estos momentos y, desgraciadamente, los resultados y el ambiente han hecho que se queme la figura del entrenador. Él ha sido la voz del club durante mucho tiempo, la persona que ha puesto el pecho ante las balas. Y un poco como me pasó a mí, que termina quemándote».

Preguntado sobre si quizá no se ha tenido paciencia con Pellicer, explicó que «para las condiciones en las que ha estado trabajando, es pronto, porque tiene a muchos lesionados y eso hay que valorarlo. Tampoco sé si la calidad de la plantilla es suficiente para el objetivo que se había puesto inicialmente. Creo que después de haber conseguido la permanencia, necesitábamos otro año más de transición, porque para mi gusto no hay un equipo para aspirar a cosas muy altas, pero sí un equipo para pelear: los chicos pelean y están en los partidos. Pero Málaga es una ciudad muy exigente y cuando los resultados no vienen, pasan las facturas. Crear expectativas muy altas es lo peor que hay en la vida. Esperemos que la destitución de Pellicer, por desgracia para él, sea bueno para el club».

