Manolo Gaspar atiende a la prensa en la presentación del libro de Rubiales. Ñito Salas

Manolo Gaspar, sobre Pellicer: «Es una pena, era la persona ideal para el club en estos momentos»

«Los resultados y el ambiente han quemado la figura del entrenador, que durante mucho tiempo ha puesto el pecho a las balas»

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:10

Comenta

Manolo Gaspar acudió a la presentación del libro de su amigo Luis Rubiales. El paleño, último director deportivo antes de Loren Juarros, fue preguntado por ... la destitución de Sergio Pellicer. Dijo que «es una pena, porque cuando hay una destitución es porque algo no va bien. Sergio era la persona ideal para el club en estos momentos y, desgraciadamente, los resultados y el ambiente han hecho que se queme la figura del entrenador. Él ha sido la voz del club durante mucho tiempo, la persona que ha puesto el pecho ante las balas. Y un poco como me pasó a mí, que termina quemándote».

