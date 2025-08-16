Málaga-Eibar: poco más de 500 entradas por vender para el 'no hay billetes'

El Málaga se dispone a recibir al Eibar esta tarde (19.30 horas), en la primera jornada liguera en Segunda, con una magnífica entrada en ... La Rosaleda. A primera hora de esta mañana eran poco más de 500 las localidades que quedaban a la venta en las taquillas, algunas de ellas sueltas, sin poder adquirirse más de una de forma correlativa en la grada.

Hay que recordar que de momento el Málaga cuenta con 25.200 socios, pero se espera igualar la cifra del pasado verano (26.550, que es el tope que se autoimpone la entidad dado el aforo del estadio) cuando se actualice con las confirmaciones de lista de espera creada el pasado año. De esta forma, como entonces, serán apenas 3.000 las localidades que se puedan sacar a la venta para cada encuentro en casa, y teniendo en cuenta que una parte de ellas pueden ser puestas a disposición de los clubes rivales.

Aunque está cerca la situación de colgarse el cartel de 'no hay billetes' no parece que se vaya a producir en las próximas horas. Además, la coincidencia del partido con el primer día de Feria de Málaga puede hacer que se resienta la presencia de abonos algo más que lo habitual. Incluso, la asistencia podría estar por debajo de la del pasado sábado en el Trofeo Costa del Sol, jugado ante el Betis. Entonces fueron 27.200, y todos pasaron por taquilla (los socios, con entradas más asequibles), de forma que hubo pocas bajas a la postre.