Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una acción del Málaga-Eibar de la pasada campaña, con Dani Sánchez con el balón. ÑITO SALAS

Málaga-Eibar: poco más de 500 entradas por vender para el 'no hay billetes'

A los 25.200 abonos se le suma el buen ritmo de venta en taquillas para el debut liguero de este sábado, aunque se prevén ausencias entre los socios por la coincidencia con la primera jornada de la Feria

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:08

El Málaga se dispone a recibir al Eibar esta tarde (19.30 horas), en la primera jornada liguera en Segunda, con una magnífica entrada en ... La Rosaleda. A primera hora de esta mañana eran poco más de 500 las localidades que quedaban a la venta en las taquillas, algunas de ellas sueltas, sin poder adquirirse más de una de forma correlativa en la grada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  2. 2 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  3. 3 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  4. 4 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  5. 5 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  6. 6

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  7. 7 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  8. 8 Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga
  9. 9 La Seguridad Social endurece los requisitos para acceder a la pensión
  10. 10

    El Málaga cambia de objetivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga-Eibar: poco más de 500 entradas por vender para el 'no hay billetes'

Málaga-Eibar: poco más de 500 entradas por vender para el &#039;no hay billetes&#039;