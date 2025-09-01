Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Málaga muestran la camiseta de Álex Pastor, que se lesionó de gravedad hace unos días. AGENCIA LOF

Un gol en contra en tres partidos del Málaga

Es también el mejor inicio a la competición liguera desde la 2018-19, la primera en Segunda División, aunque en aquella campaña el cuadro blanquiazul sumó cinco triunfos seguidos en los primeros encuentros

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:58

Frente a Las Palmas, el Málaga obtuvo tres puntos vitales en su primer encuentro a domicilio de la temporada. Logró la victoria exhibiendo además una ... fortaleza defensiva que recuerda a la que mostró durante un tramo de la primera vuelta del pasado curso. Suma además su segunda portería a cero consecutiva. El único equipo de la categoría que todavía no ha encajado un gol en tres encuentros es el Valladolid, equipo que viene de descender de Primera División.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  2. 2 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  3. 3 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  6. 6

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  7. 7 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  8. 8 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas
  9. 9

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  10. 10 Fallece Marta Solís, exconcejala de Turismo del Ayuntamiento de Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un gol en contra en tres partidos del Málaga

Un gol en contra en tres partidos del Málaga