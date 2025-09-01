Un gol en contra en tres partidos del Málaga

Frente a Las Palmas, el Málaga obtuvo tres puntos vitales en su primer encuentro a domicilio de la temporada. Logró la victoria exhibiendo además una ... fortaleza defensiva que recuerda a la que mostró durante un tramo de la primera vuelta del pasado curso. Suma además su segunda portería a cero consecutiva. El único equipo de la categoría que todavía no ha encajado un gol en tres encuentros es el Valladolid, equipo que viene de descender de Primera División.

En una zaga mermada por la baja de Álex Pastor, que había sido el mejor defensa del Málaga en los dos primeros choques (es una muestra un tanto reducida, pero era evidente el paso adelante del catalán), debía ser el fichaje veraniego, Javi Montero, quien tomara las riendas de la línea defensiva con su nuevo socio en la defensa, Murillo (también realizó un gran encuentro), y el sevillano lo hizo. Mediante su brillante percepción táctica, logró vencer los tres duelos aéreos que disputó (la mayoría ante un prometedor atacante como es Lukovic) y ocho despejes, muchos de ellos en el tramo final del choque. También estuvo muy acertado en el pase, siendo el defensa encargado de la salida de balón (23 pases de 29 intentados), asumiendo también la presión alta del cuadro canario.

Si bien no es un hecho novedoso, es necesario destacar la excelente actuación de Alfonso Herrero. El portero del Málaga volvió a realizar un enorme partido, con seis paradas (la que le hizo a Marvin en la primera parte, la más meritoria) y alguna salida crucial. La lesión que sufrió en la pretemporada (por la que todavía lleva un pequeño apósito en la frente), la única que ha sufrido como blanquiazul, no ha hecho mella en su rendimiento, continúa al mismo nivel, de sobresaliente.

Otro nombre importante está siendo Carlos Puga. Continúa ofreciendo un gran rendimiento en ataque desde la banda derecha (su habilidad para el regate es innegable, el domingo intentó tres y completó con éxito dos) y colocando muy buenos centros, y parece haberse aplicado en la parcela defensiva. Aprovecha su punta de velocidad para corregir atrás.

El mejor inicio liguero desde la temporada 2018-19

Hay que remontarse a la temporada 2018-19, la primera de vuelta en Segunda División después de diez temporadas en la élite, para encontrar un mejor arranque liguero que el que está atravesando el Málaga. Aquel equipo, que dirigía entonces Muñiz, logró cinco victorias en sus cinco primeros encuentros, una cifra que no podrá alcanzar este Málaga ya que empató el primer compromiso (1-1 ante el Eibar).

Ese conjunto blanquiazul fue de más a menos en la temporada. Logró disputar los 'play-off' de ascenso (contaba con un excelente plantel gracias en parte a la ayuda económica de LaLiga por el descenso), cayendo eliminado en aquella infausta eliminatoria ante el Deportivo, en la que fue remontado en el duelo de ida en Riazor. No debe ser ese el objetivo de los hombres de Pellicer para esta campaña, si bien ha comenzado el curso de una manera casi inmejorable.