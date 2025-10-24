Montero, en busca de la redención tras su expulsión

La situación de Javi Montero ha cambiado drásticamente en las últimas semanas. Ha pasado de ser uno de los pilares fundamentales del equipo (él, Alfonso ... Herrero y Larrubia eran los únicos malaguistas que habían sido titulares en todos los encuentros hasta que el central tuvo que cumplir el duelo de sanción por una expulsión contra su exequipo, el Racing) a ni siquiera participar en Leganés, quizá a modo de toque de atención por parte de Pellicer por su error grosero en una entrega en el derbi ante el Cádiz y después su roja directa en El Sardinero al filo del descanso y que fue una acción que marcó el devenir del partido.

En Butarque, el técnico castellonense decidió colocar a Izan Merino como central (es medio centro habitualmente, aunque con la selección española sub-20 ha jugado mucho en la zaga) en lugar de dar entrada a Montero, en parte también por las necesidades del guion del duelo, en el que el Málaga iba por detrás en el marcador y necesitaba un central que actuara un poco más arriba y oxigenara la salida de balón.

Tras Adrián Niño, Javi Montero fue el fichaje veraniego más rimbombante del Málaga. Fue una oportunidad de mercado: el club de Martiricos acababa de hacer caja por Nelson Monte (recibió 400.000 euros del Almería y liberaba a su vez su elevada ficha), por lo que buscaba un central y Montero estaba en la rampa de salida del Racing, con el que rescindió su contrato. Logró cerrar la operación con rapidez y se hizo con un defensa que a priori daba ese salto de calidad.

Hasta su expulsión en Santander, Montero era uno de los tres jugadores (con Alfonso Herrero y Larrubia) que había sido titular en todos los partidos

Se hizo con un puesto de titular de inmediato, formando tándem con Álex Pastor. En las dos jornadas en las que jugaron juntos (ante el Eibar y frente a la Real Sociedad B), esta pareja dio muestras del alto potencial que tenía, por ser perfiles complementarios (uno diestro y otro zurdo, uno con mejor salida de balón y otro más contundente en los duelos) y de la misma edad (26 años). Tras la lesión de Álex Pastor, debía liderar la defensa, con un nuevo acompañante, Murillo.

Si bien parece haber consenso en que Montero es el mejor central de la plantilla malaguista, ha mostrado una versión más terrenal en las últimas semanas. Por las declaraciones de Pellicer, en las que dijo que sigue viendo a Izan Merino de centrocampista, este domingo se presenta como una gran oportunidad para redimirse y recuperar su puesto y estatus de indiscutible, los cuales perdió por dos fallos condenatorios.