Montero entrega un balón en el partido frente al Granada. Marilú Báez

Montero, en busca de la redención tras su expulsión

El central vio la roja en Santander y no jugó ni ante el Deportivo por sanción ni en Leganés por decisión técnica, y Pellicer ha elegido antes incluso a Izan Merino

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:12

Comenta

La situación de Javi Montero ha cambiado drásticamente en las últimas semanas. Ha pasado de ser uno de los pilares fundamentales del equipo (él, Alfonso ... Herrero y Larrubia eran los únicos malaguistas que habían sido titulares en todos los encuentros hasta que el central tuvo que cumplir el duelo de sanción por una expulsión contra su exequipo, el Racing) a ni siquiera participar en Leganés, quizá a modo de toque de atención por parte de Pellicer por su error grosero en una entrega en el derbi ante el Cádiz y después su roja directa en El Sardinero al filo del descanso y que fue una acción que marcó el devenir del partido.

