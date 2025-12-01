La Copa del Rey, el turno para los menos habituales

La Copa del Rey, sobre todo en las primeras rondas, suele ser la competición en la que los entrenadores dan minutos a sus futbolistas menos ... habituales, y el Málaga no es una excepción. En la primera ronda copera (el derbi en el Muñoz Pérez ante el Estepona), todavía con Pellicer en el banquillo, sólo Joaquín repitió con respecto al once del partido anterior, el triunfo frente al Andorra. Se espera que Funes, si bien es cierto que todavía está conociendo su plantel, realice también numerosos cambios con respecto al equipo que alineó contra el Mirandés y el Valladolid.

El primer gran cambio que se atisba es en la portería. Carlos López se postula como el principal candidato a ocupar la meta y Alfonso Herrero cedería su puesto al canterano malagueño, que ha sido el portero de la Copa durante las últimas tres temporadas. Probablemente no tenga relación en la decisión que acabe tomando el técnico lojeño, pero Herrero fue el principal responsable del gol del Valladolid el sábado, si bien es cierto que se redimió con varias intervenciones vitales posteriores para evitar la derrota del cuadro malaguista.

Carlos López se ha visto abocado a la suplencia en Liga, pero ha demostrado ser un arquero bastante fiable y con mucho potencial, a juzgar por el rendimiento que ha mostrado en la Copa (cinco de sus seis encuentros en el primer equipo del Málaga han sido en la competición del 'KO'). Su actuación más destacada seguramente fue en su debut, en la primera ronda de la temporada 2023-24, en la que el cuadro de La Rosaleda superó al Barakaldo en la tanda de penaltis, atajando dos lanzamientos desde los once metros.

Incógnitas

Las principales dudas con respecto a los futbolistas que empleará Funes el miércoles en El Prado residen en la defensa y el centro del campo. En su estreno, el técnico granadino no podía contar con la pareja de centrales que había sido la titular con Pellicer, Murillo y Montero, por lo que colocó a Recio, su capitán en el Malagueño, y Galilea. El canterano se mostró bastante solvente y el vitoriano dejó mucho que desear defensivamente, aunque anotó el tanto de la victoria en el descuento.

Rafita, que había sido titular en los seis partidos anteriores con el castellonense a causa de la lesión de Puga y las bajas prestaciones de Gabilondo, no jugó en el encuentro ante el Mirandés y no entró en la convocatoria para el choque en Valladolid para actuar con el Malagueño en Lorca (anotó un gol), en lo que ha sido la decisión más sorprendente del nuevo entrenador hasta ahora, pues el lateral veleño había cumplido con creces en sus primeros encuentros en el fútbol profesional. Víctor García ocupó el puesto de lateral izquierdo.

Ya con la línea defensiva al completo, Funes optó en el José Zorrilla por la misma zaga que le dio el triunfo en su estreno, y todos ofrecieron un buen rendimiento. Dio minutos también a Dani Sánchez para la segunda mitad, que se mostró luego muy feliz por jugar, reconociendo en redes sociales haber pasado unas semanas complicadas a nivel mental.

Se prevé que la defensa sea completamente distinta a la de estos dos últimos partidos, con Murillo y Montero regresando al eje de la zaga, Gabilondo como lateral diestro y Dani Sánchez en el izquierdo.

En el centro del campo pesa la falta de efectivos (bien es cierto que recupera a Aarón Ochoa), pues hay cinco futbolistas para tres puestos. En estos dos últimos compromisos, los titulares han sido Izan Merino (de 'pivote'), Dani Lorenzo y Carlos Dotor. No hay otro medio centro defensivo disponible que no sea Merino en el primer equipo, por lo que es posible que repita o que dé minutos a Pablo Arriaza, del filial, para esa demarcación, y Ochoa y Rafa entren por Lorenzo y Dotor.

En los puestos de extremo y de 'nueve', se espera que Lobete por la izquierda, Dorrio por la derecha (ambos anotaron en el partido de la primera ronda en Estepona), y Chupete sustituyan a Joaquín, Larrubia y Adrián Niño, respectivamente. También existe la posibilidad de que Funes cambie el esquema a un 4-4-2, con dos medios centro y una doble punta (ahí podría entrar Jauregi para acompañar al ariete cordobés).