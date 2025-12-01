Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos López atrapa un balón por alto en el entrenamiento del lunes. Salvador Salas

La Copa del Rey, el turno para los menos habituales

Se esperan varios cambios en el once del Málaga para el partido de segunda ronda frente al Talavera

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:14

Comenta

La Copa del Rey, sobre todo en las primeras rondas, suele ser la competición en la que los entrenadores dan minutos a sus futbolistas menos ... habituales, y el Málaga no es una excepción. En la primera ronda copera (el derbi en el Muñoz Pérez ante el Estepona), todavía con Pellicer en el banquillo, sólo Joaquín repitió con respecto al once del partido anterior, el triunfo frente al Andorra. Se espera que Funes, si bien es cierto que todavía está conociendo su plantel, realice también numerosos cambios con respecto al equipo que alineó contra el Mirandés y el Valladolid.

