Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Málaga escuchan la charla técnica de Pellicer previa al entrenamiento del miércoles. Salvador Salas

Adrián Niño se entrena al margen

El delantero del Málaga, que forzó para jugar contra el Cádiz y tuvo que ser sustituido tras media hora de juego, continúa con molestias en su tobillo izquierdo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:08

Adrián Niño no se entrenó con el resto de sus compañeros (lo hizo en las instalaciones de La Rosaleda con los demás futbolistas lesionados) en ... la primera sesión de preparación para la visita del Málaga al Burgos de este domingo (16.15 horas), que tuvo lugar en La Academia. El delantero blanquiazul, que no se había entrenado 48 horas antes del derbi ante el Cádiz (0-1) por unas molestias en su tobillo izquierdo, apuró al máximo sus opciones para participar en el encuentro, pero tuvo que ser sustituido tras media hora de juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  8. 8 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  9. 9 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  10. 10 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Adrián Niño se entrena al margen

Adrián Niño se entrena al margen