Adrián Niño se entrena al margen

Adrián Niño no se entrenó con el resto de sus compañeros (lo hizo en las instalaciones de La Rosaleda con los demás futbolistas lesionados) en ... la primera sesión de preparación para la visita del Málaga al Burgos de este domingo (16.15 horas), que tuvo lugar en La Academia. El delantero blanquiazul, que no se había entrenado 48 horas antes del derbi ante el Cádiz (0-1) por unas molestias en su tobillo izquierdo, apuró al máximo sus opciones para participar en el encuentro, pero tuvo que ser sustituido tras media hora de juego.

Las dificultades del Málaga para anotar (acumula 250 minutos sin ver puerta) se explican, en parte, por lo poco que ha podido disponer Pellicer de sus tres delanteros centro al mismo tiempo, y en plenitud física. El único que ha estado disponible siempre ha sido Chupete, pero tanto Jauregi, que inició el curso lesionado, como Niño, que se perdió el duelo ante el Granada por el parón de selecciones y solo jugó 30 minutos y lejos de su mejor versión, no ha habido muchas opciones para contar con el arsenal ofensivo al completo.

No está ya en Málaga el medio centro Izan Merino, que ya se encuentra concentrado con la selección española sub-20 para el Mundial en Chile. De llegar hasta la final, el malagueño podría perderse los próximos cuatro compromisos ligueros, que se sumarían a los dos últimos partidos (frente al Huesca en El Alcoraz y ante el Cádiz en La Rosaleda) en los que no ha podido jugar por unas molestias en su tobillo izquierdo.

Joaquín, Puga, Ramón y Moussa continúan inmersos en sus respectivos procesos de recuperación, con plazos de retorno diferentes entre ellos. Estuvieron con Niño en el gimnasio de La Rosaleda realizando labores específicas.