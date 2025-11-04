El Málaga-Zaragoza ya tiene fecha y hora
Este duelo entre dos clubes históricos se celebrará el lunes 8 de diciembre, a las 20.30 horas
Martes, 4 de noviembre 2025, 12:27
El primer duelo liguero del Málaga del mes de diciembre ya tiene fecha y hora. LaLiga anunció los horarios correspondientes a la decimoséptima jornada de ... Segunda División, en la que el cuadro de Martiricos recibirá al Zaragoza el lunes 8 de diciembre, día festivo nacional por la Inmaculada Concepción (aunque el martes es laborable) a las 20.30 horas. De esta forma, este se convertirá en el primer partido de Liga que se jugará en lunes en La Rosaleda.
HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 17 en #LALIGAHYPERMOTION.— LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 4, 2025
👉 https://t.co/IAafu2Fbe4 pic.twitter.com/abCShFLIaU
Este partido promete tener buenas audiencias televisivas, por diversos motivos. Ya las tuvo la pasada campaña el enfrentamiento entre ambos en La Romareda, en el que si bien es cierto que acabó con 0-0, se vio un gran nivel de juego por parte de los dos equipos y el choque contó también con su dosis de polémica. La historia y masa social de ambos clubes y el hecho de que no hubiera fútbol en Primera División también influyó para ello. Esta vez, los canales La Liga Hypermotion TV (emite todos), las televisiones en abierto Gol TV y TEN TV y la cadena autonómica Aragón Televisión darán el encuentro, lo que elevará el número de espectadores.
El Málaga se está mostrando prácticamente invencible como local, donde ha realizado sus mejores partidos esta temporada, pero está dejando mucho que desear en sus salidas. En La Rosaleda ha conseguido 11 de los 14 puntos que posee ahora mismo, lo que lo convierte en un equipo de nivel de 'play-off' en casa, pero se encuentra en la zona de descenso si sólo se toman en cuenta los partidos a domicilio.
Seis puntos en 12 jornadas
Por otro lado, el Zaragoza está en su peor momento este siglo. Lleva 13 años en Segunda División, ya la temporada pasada sufrió para salvarse en la categoría y esta campaña se encuentra hundido en la tabla, con sólo seis puntos en doce jornadas. Recientemente destituyó a su entrenador, Gabi Fernández, y aunque con Rubén Sellés ha ofrecido una mejor imagen, continúa sin reaccionar en materia de resultados.
De esta manera, el Málaga ya conoce los horarios de sus cinco próximos compromisos ligueros: recibe este sábado al Córdoba (21.00 horas), tendrá una semana larga, ya que jugará el lunes 17 a domicilio frente a la Cultural Leonsa (20.30), se medirá al Mirandés en La Rosaleda el domingo 23 (21.00 horas), visitará Valladolid el sábado 29 a las 21.00 horas y el lunes 8 de diciembre se enfrentará al Zaragoza en el feudo de Martiricos a las 20.30. Entre esos dos últimos encuentros, el Málaga deberá jugar la segunda ronda de la Copa del Rey (2, 3 y 4 de diciembre), aunque este horario queda aún por definir.
