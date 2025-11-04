Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del último Málaga-Zaragoza. Ñito Salas

El Málaga-Zaragoza ya tiene fecha y hora

Este duelo entre dos clubes históricos se celebrará el lunes 8 de diciembre, a las 20.30 horas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:27

El primer duelo liguero del Málaga del mes de diciembre ya tiene fecha y hora. LaLiga anunció los horarios correspondientes a la decimoséptima jornada de ... Segunda División, en la que el cuadro de Martiricos recibirá al Zaragoza el lunes 8 de diciembre, día festivo nacional por la Inmaculada Concepción (aunque el martes es laborable) a las 20.30 horas. De esta forma, este se convertirá en el primer partido de Liga que se jugará en lunes en La Rosaleda.

