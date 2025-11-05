El Málaga suspende la actividad en La Academia este miércoles por la alerta naranja de lluvia
El club de Martiricos comunica que se aplazan todos los entrenamientos de sus equipos de cantera y también los de la Fundación MCF
Málaga
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:58
El Málaga ha decidido suspender la actividad este miércoles en lo que respecta a sus equipos de cantera, después de que Aemet haya elevado a ... naranja la alerta de lluvias para esta jornada. En concreto, el comunicado del club indica que «debido al aviso naranja por las fuertes lluvias previstas para esta tarde, se aplazan todos los entrenamientos de La Academia y la Fundación MCF. El club recuerda extremar la precaución».
Esta medida, que no se descarta que se haga extensiva al fútbol base provincial, se debe a las últimas actualizaciones de la previsión del tiempo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha elevado a «un 100%» la probabilidad de registrar «chubascos acompañados de tormentas en Málaga, principalmente desde las 18.00 horas (aunque en municipios como Ronda, Marbella, Estepona o Manilva podrían empezar antes»). Según el organismo estatal, las precipitaciones serán generalizadas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión