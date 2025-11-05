Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Panorámica del campo principal de la Ciudad Deportiva del Málaga en Arraijanal. SALVADOR SALAS

El Málaga suspende la actividad en La Academia este miércoles por la alerta naranja de lluvia

El club de Martiricos comunica que se aplazan todos los entrenamientos de sus equipos de cantera y también los de la Fundación MCF

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

El Málaga ha decidido suspender la actividad este miércoles en lo que respecta a sus equipos de cantera, después de que Aemet haya elevado a ... naranja la alerta de lluvias para esta jornada. En concreto, el comunicado del club indica que «debido al aviso naranja por las fuertes lluvias previstas para esta tarde, se aplazan todos los entrenamientos de La Academia y la Fundación MCF. El club recuerda extremar la precaución».

