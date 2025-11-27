Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dani Lorenzo celebra su gol en Burgos. AGENCIA LOF

El Málaga, el segundo equipo que más partidos ha empezado ganando

Ha anotado el primer gol del encuentro en nueve ocasiones, sólo por detrás del Deportivo y el Almería (ambos con diez), pero ha perdido diez puntos tras ponerse por delante en el marcador, el que más de Segunda División

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

El Málaga afronta los partidos de otra manera de esta temporada, con mayor ambición por conseguir la victoria. Una prueba de ello es que es, ... tras Deportivo y Almería (ambos con diez), el segundo equipo de Segunda División que más partidos ha empezado ganando, anotando el primer tanto del encuentro hasta en nueve ocasiones. Estos son: la Real Sociedad B (1-0), Las Palmas (0-1), Granada (2-2), Burgos (2-1), Deportivo (3-0), Andorra (4-1), Castellón (2-1), Córdoba (2-2) y Mirandés (3-2). Pero, por contra, viene el lado negativo de la estadística, que es que es el que más puntos ha perdido tras ponerse por delante en el marcador, con diez.

