El Málaga, el segundo equipo que más partidos ha empezado ganando

El Málaga afronta los partidos de otra manera de esta temporada, con mayor ambición por conseguir la victoria. Una prueba de ello es que es, ... tras Deportivo y Almería (ambos con diez), el segundo equipo de Segunda División que más partidos ha empezado ganando, anotando el primer tanto del encuentro hasta en nueve ocasiones. Estos son: la Real Sociedad B (1-0), Las Palmas (0-1), Granada (2-2), Burgos (2-1), Deportivo (3-0), Andorra (4-1), Castellón (2-1), Córdoba (2-2) y Mirandés (3-2). Pero, por contra, viene el lado negativo de la estadística, que es que es el que más puntos ha perdido tras ponerse por delante en el marcador, con diez.

El bagaje del Málaga cuando ha marcado el primer gol del choque es de cinco victorias, dos derrotas y dos empates. Si bien es cierto que acostumbra a acabar ganando estos partidos, ha tenido serias dificultades para amarrar varios resultados a pesar de ello.

Comenzó ganando al Granada gracias al gol de Chupete en el minuto 14 (anotaría otro seis minutos después), que remató de cabeza tras un excelente pase largo de Juanpe a la espalda de la defensa del conjunto nazarí. Con ese tanto inicial de Chupete, el Málaga dormía líder, y estuvo como primero durante 37 minutos. Marcó de nuevo el cordobés en el 20, pero el cuadro granadino recortó distancias en el 30 e igualó el choque en el 51, lo que provocó que cuadro blanquiazul dejara escapar dos puntos que tenía amarrados (no es muy frecuente en Segunda División perder puntos llevando dos goles de ventaja).

Frente al Burgos en El Plantío, el plan de partido estaba saliendo a la perfección: Dani Lorenzo aventajó al conjunto malaguista en el minuto 10, con una brillante acción individual. Pero en sendos desajustes defensivos, uno en el 28 y otro en el 76, hicieron que el Málaga acabara perdiendo un encuentro en el que se había puesto por delante primero.

Pero los dos encuentros más sangrantes en materia de puntos perdidos tras haber marcado el primer gol del partido ocurrieron en menos de una semana, ante el Castellón y frente al Córdoba. En Castalia, Jauregi anotó desde los once metros después de que el colegiado señalara un penalti un tanto extraño por manos (fue llamado desde el VAR para revisar la acción), pero encajó el gol del empate en el 92 y el de la derrota en el 99, en la última jugada del partido.

Y la jornada siguiente, en el derbi andaluz en La Rosaleda, aprovechó la inferioridad numérica del conjunto cordobés desde el minuto 53 para marcar de nuevo el primero. Rafa anotó en el 59, pero el equipo visitante empató tan sólo cuatro minutos después. Jauregi marcó pero su gol fue invalidado tras una larguísima revisión desde el VAR, aunque volvió a anotar Rafa, en el 89. Un tiempo de descuento de 12 minutos hizo que en el 111 llegara el gol de Diego Bri, lo que provocó que el Málaga volviera a dejar escapar puntos tras ponerse por delante.