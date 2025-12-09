El Málaga, a un suspiro de ser el único en ganar en casa

La zona media de la clasificación, en un puño, y una jornada decimoséptima en Segunda División que registró unos marcadores totalmente atípicos. Ningún conjunto que ... actuó de local fue capaz de sacar adelante su partido, de manera que los once choques del fin de semana tuvieron cuatro empates y siete victorias a domicilio.

Precisamente fue el Málaga el equipo que pudo estar más cerca de cerrar un triunfo de local, pero se le escaparon dos puntos ante el Zaragoza en el minuto 95, después de un penalti polémico de Recio a Insua, transformado por Dani Gómez. El cuadro de Martiricos pudo ser la única excepción a la tónica dominante.

RESULTADOS | ¡Estos han sido los marcadores de la jornada 1⃣7⃣ en #LALIGAHYPERMOTION! ⚽🔥 pic.twitter.com/gFGEUOerLU — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) December 8, 2025

El hecho que de no hubiera victorias locales en la jornada denota una vez más la igualdad que impera en Segunda y la dificultad que hay para vencer. Ni el hecho de jugar como anfitrión, con el apoyo de la afición local, resulta un plus que tenga peso a la hora de sumar los tres puntos.

42% de victorias locales se han dado esta campaña en Segunda División, por un 30% de empates y un 28% de derrotas. Por mostrar un precedente, se dio un 46% de triunfos de los casa, un 28% de igualadas y un 25% de éxitos de los de fuera.

Los datos, aunque las diferencias en los dígitos sean mínimas, son elocuentes. Esta temporada se ha registrado un 42% de victorias locales, un 30% de empates y un 28% de triunfos de los equipos de fuera. Se puede comprobar que la tendencia está más inclinada a favor de los visitantes, porque en la campaña 2024-25, después de 42 jornadas, hubo un 46% de partidos ganados por los de casa, un 28% de igualadas y un 25% de 'doses' para la quiniela.

En la 2023-24, hay un 46% de 'unos', un 30% de 'equis' y un 24% de 'doses', y en la 2022-23, el reparto por cuotas fue de 44-33-23%, cifras que vuelven a evidenciar que en lo que va de campaña 2025-26 se están dando más empates y victorias de los de fuera de lo habitual.

Pese a ﻿ello el Málaga no está siendo un equipo que confirme esta tendencia, porque sólo ha ganado una vez fuera de casa, en su primera salida, en Las Palmas (0-1), y desde entonces todo fueron derrotas hasta el empate en el último desplazamiento (el 1-1 en Valladolid).