Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Colegio de Prácticas Nº1 de Málaga,donde se desarrollará el acto. SUR

El Málaga dará a conocer su segunda equipación en la Feria

El acto será el lunes 18, a las 12.00 horas, en el Colegio de Prácticas Nº1, en la Plaza de la Constitución, y el club ofrece a cien aficionados la posibilidad de asistir al mismo mediante un formulario

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:18

El Málaga dará a conocer este lunes el diseño de la segunda equipación malaguista,que será la última en desvelarse cara a la temporada 2025- ... 26, después de adoptar una propuesta tradicional en la primera camiseta y de optar por el naranja para la tercera, que fue presentada en Rincón de la Victoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  4. 4 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  5. 5 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  6. 6 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  7. 7 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  8. 8 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10 Cómo actuar (y qué evitar) ante una picadura de medusa en la playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga dará a conocer su segunda equipación en la Feria

El Málaga dará a conocer su segunda equipación en la Feria