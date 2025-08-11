El Málaga dará a conocer su segunda equipación en la Feria

El Málaga dará a conocer este lunes el diseño de la segunda equipación malaguista,que será la última en desvelarse cara a la temporada 2025- ... 26, después de adoptar una propuesta tradicional en la primera camiseta y de optar por el naranja para la tercera, que fue presentada en Rincón de la Victoria.

En plena Feria de Málaga, el próximo lunes se mostrará al público esta equipación, en un acto privado que se celebrará a las 12.00 horas en CEIP de Prácticas Nº1, en la Plaza de la Constitución y junto al Ateneo.

El espacio, a pesar de ser reducido, permite que una representación de aficionados blanquiazules pueda acudir a vivir en primera persona este nuevo anuncio. Los interesados en conseguir una de las cien entradas disponibles, deben rellenar un formulario para complementar su participación. El plazo para participar finalizará este miércoles,a las 12.00 horas, y ese mismo día el club contactará con los ganadores.