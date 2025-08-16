El Málaga rescata un punto en un partido que al final pudo ganar (1-1)

Campo La Rosaleda. 24.819 espectadores acudieron al estadio de Martiricos en una tarde muy calurosa en el primer día de la Feria de Málaga, con una pequeña representación de seguidores del cuadro vasco.

Goles 0-1, minuto 52: Centro a media altura al segundo palo que aprovecha Martón para batir a Alfonso Herrero. 1-1, minuto 64: Pérdida de balón del Eibar que aprovecha Niño para marcar a la primera, desde lejos y sin pensárselo. Otro golazo del joven delantero.

Un punto para empezar. El Málaga sólo pudo empatar ante un Eibar que dispuso de escasas opciones. Por dominio y oportunidades, más o menos claras, ... los blanquiazules debieron ganar el encuentro, y al final pudieron hacerlo en varias ocasiones. En el arranque de la temporada, el equipo de Sergio Pellicer también quería ofrecer un triunfo a su afición, pero no pudo ser. Por momentos, incluso, más de uno pensó que hasta el partido se podría perder. Se adelantó el conjunto vasco, lo que afectó más de lo esperado a los locales.

El Málaga ofreció una imagen distinta a otras veces ante un rival siempre fuerte. Llevó siempre el peso del encuentro ante un Eibar rácano y desaparecido hasta que logró el gol, lo que le permitió dar un paso adelante, utilizando todos sus medios, incluida la pérdida de tiempo. Pero apareció en el peor momento del equipo Niño para igualar el partido, para darle un respiro a sus compañeros y a los seguidores. Y la reacción se prolongó hasta el final sin que los blanquiazules pudieran convertir sus oportunidades.

No era el comienzo deseado, pero el empate fue la opción menos mala en un partido que se le puso muy cuesta arriba a los locales al encajar el gol. Ahora, de inmediato, el domingo que viene, tendrán una nueva oportunidad en el mismo recinto, en La Rosaleda, para sumar un triunfo ante el filial de la Real.

Pellicer comenzó la temporada fiel a sus principios. Apenas sorprendió en su once, pero sí ofreció los primeros minutos a los que él veía en mejor forma. Se quedaron en el banquillo Dani Sánchez o Joaquín, mientras que debutaron de entrada en partido oficial Montero, Niño y Dotor. Y este nuevo Málaga arrancó con un toque nuevo, más vertical y ofensivo, buscando la meta rival desde el primer instante, aunque sin muchas oportunidades claras para marcar en el primer tiempo ante un Eibar especialmente trabajador a nivel defensivo.

Las aproximaciones locales eran abundantes, trenzando buen juego de ataque, con acciones combinativas y presencia peligrosa en el área rival. La mayor insistencia del ataque blanquiazul llegó por la banda derecha, con Puga y Larrubia. El primero pudo marcar en una jugada personal que concluyó con una petición de Penalti y un disparo final que desvió el portero en una ocasión importante. También pidió una pena máxima Lobete, pero el árbitro no la consideró.

Lo peor, sin embargo, llegó en un golpe de Luismi que lo obligó a abandonar el campo y finalmente tuvo que ser trasladado a un hospital. Aunque es previsible que pueda regresar de inmediato. El partido se jugó desde el primer instante a un fuerte ritmo, con opciones interesantes y diferentes a otros encuentros en el cuadro blanquiazul. Larrubia volvió a destacar, pero no pudo marcar en una primera ocasión que le tapó la defensa. Por contra, el cuadro vasco apenas llevó peligro sobre la meta de un Alfonso ya recuperado antes del descanso.

Entre los debutantes, el más destacado fue Montero en la primera fase del choque, siempre bien colocado, contundente y con recursos, mientras que, por contra, Niño estaba teniendo poca participación. Dotor, por su parte, se colocaba en una posición intermedia, con necesidad de mejorar, algo que seguramente conseguirá cuando su adaptación al equipo sea completa.

Pero las buenas sensaciones malaguistas se fueron al traste en una jugada ensayada del Eibar que concluyó con el gol de Martón tras un centro a media altura al segundo palo, donde entró el jugador completamente solo. Al conjunto visitante le funcionó su estrategia de defenderse muy bien para aprovechar las oportunidades que le pudieran llegar. Fue un duro golpe para el cuadro blanquiazul, que no merecía estar por debajo en el marcador. A partir de ahí comenzaba otro partido de algo más de media hora.

El equipo vasco comenzó a perder tiempo sin que el árbitro supiera reaccionar. Apenas se estaba jugando. Pero la suerte acompañó al Málaga muy pronto y en un error en un pase en la salida de balón del cuadro visitante apareció Niño para, en un primer golpeo, sin pensárselo, batir al portero rival en un nuevo golazo del delantero recién llegado (marcó otros en la pretemporada). Con el tanto se hizo justicia en un partido que comenzó a volverse bronco por las constantes paradas y las simulaciones del cuadro vasco, buscando siempre romper el ritmo de juego. Decepcionante.

Con los cambios sobre el terreno, el Málaga tenía que buscar ya un segundo tanto para comenzar con una victoria. Aparecieron las alternativas, pero con mayor dominio y presencia en el área contraria del cuadro de Pellicer. Chupete tuvo el gol, pero en balón le salió algo desviado tras tocar el guardameta (y luego dispuso otra ocasión más clara de cabeza que mandó fuera), mientras que Larrubia también lo intentaba una y otra vez. Pero los minutos pasaban sin que finalmente se consumara el deseo general de la victoria. Y al final todo quedó como al comienzo, aunque con una batalla de por medio.