Niño celebra con rabia el gol del empate.

Niño celebra con rabia el gol del empate. MARILÚ BÁEZ

El Málaga rescata un punto en un partido que al final pudo ganar (1-1)

Se puso por detrás en el marcador y consiguió el empate por medio de Niño, pero su reacción final fue insuficiente para hacerse con un triunfo que hubiera sido un gran regalo a su afición

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:00

Málaga

Alfonso Herrero; Puga (Murillo, minuto 46), Álex Pastor, Montero, Víctor García (Dani Sánchez, minuito 82); Luismi (Dani Lorenzo, minuto 21), Izan Merino, Dotor (Chupete, minuto 57); Larrubia, Adrián Niño (Rafa, minuto 90) y Lobete (Joaquín, minuto 57). Otros convocados: Carlos López, Andrés, Gabilondo, Galilea, Juanpe y Aarón Ochoa.

1

-

1

Eibar

Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Arbilla (Arambarri, minuto 90), Buta (Álvaro Rodríguez, minuto 84); Nolaskoain, Aleix Garrido (Sergio Álvarez, minuto 76); Corpas (Arrillaga, minuto 84), Magunazelaia, Guruzeta (Alkain, minuto 84), y Martoón (Javi Martínez, minuto 76). Otros convocados: Luis López, Toni Villa, Hugo García, Juan López y Llorente.

  • Goles 0-1, minuto 52: Centro a media altura al segundo palo que aprovecha Martón para batir a Alfonso Herrero. 1-1, minuto 64: Pérdida de balón del Eibar que aprovecha Niño para marcar a la primera, desde lejos y sin pensárselo. Otro golazo del joven delantero.

  • Árbitro Ais Reig (valenciano), asistido en el VARpor Caparrós Hernández (valenciano). Vieron la tarjeta amarilla Cubero, Corpas, Joaquín y Alex Pastor.

  • Campo La Rosaleda. 24.819 espectadores acudieron al estadio de Martiricos en una tarde muy calurosa en el primer día de la Feria de Málaga, con una pequeña representación de seguidores del cuadro vasco.

Un punto para empezar. El Málaga sólo pudo empatar ante un Eibar que dispuso de escasas opciones. Por dominio y oportunidades, más o menos claras, ... los blanquiazules debieron ganar el encuentro, y al final pudieron hacerlo en varias ocasiones. En el arranque de la temporada, el equipo de Sergio Pellicer también quería ofrecer un triunfo a su afición, pero no pudo ser. Por momentos, incluso, más de uno pensó que hasta el partido se podría perder. Se adelantó el conjunto vasco, lo que afectó más de lo esperado a los locales.

