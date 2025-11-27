El Málaga renueva a Rafita hasta 2029

El Málaga continúa dando pasos firmes para consolidar su proyecto de cantera. Tras llevar a cabo a finales de mes la extensión de David Larrubia, ... el club renovó el jueves al lateral Rafita Garrido hasta 2029. En su contrato, que expiraba al término de la presente temporada, figuraba una opción unilateral de renovación, pero la entidad de Martiricos ha optado por renegociar las condiciones del acuerdo en lugar de activar esta cláusula. Esto ha supuesto una mejora para el futbolista en el aspecto salarial, que a su vez ha implicado una cláusula de rescisión más alta en caso de que algún club desee hacerse con sus servicios, pero lo más importante es que a partir de la próxima campaña pasará a disponer de ficha del primer equipo.

Rafita es el último canterano que ha debutado con el primer equipo, y el vigésimo segundo bajo la tutela de Sergio Pellicer. Lo hizo, muy brevemente, en El Sardinero frente al Racing, ingresando en el minuto 86. En el siguiente encuentro, en lo que era una 'final' para Pellicer si quería seguir en el banquillo de La Rosaleda, frente a un Deportivo que llegaba como líder y único equipo invicto en todo el fútbol profesional español, el técnico le dio la titularidad de manera sorprendente, con la ardua tarea de defender al extremo Yeremay, que para muchos es el mejor futbolista de Segunda División.

Y el veleño lo 'secó', realizando una brillante actuación defensiva en su estreno en La Rosaleda (y su debut 'real', pues en su primer partido apenas jugó cuatro minutos). Tras aquel encuentro, el cual se saldó con goleada malaguista por 3-0, Pellicer le dio la titularidad en el resto de encuentros, debido a la lesión de Puga, el teórico titular, y las bajas prestaciones de Gabilondo en la banda derecha.

No cabe duda de que Rafita es uno de los activos más valiosos del Málaga en la actualidad. Con esta renovación, el club malaguista se asegura la continuidad de un futbolista que ya ha demostrado su valor y su enorme potencial. Habrá que ver los siguientes movimientos en el puesto de lateral derecho, pues tanto Puga como Gabilondo finalizan contrato este verano, aunque la intención del club es de cerrar la renovación del granadino próximamente.