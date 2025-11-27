Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Loren Juarros y Rafita, en las oficinas del Málaga tras sellar la renovación del lateral hasta 2029. MCF

El Málaga renueva a Rafita hasta 2029

El club poseía una opción unilateral para extender su contrato, pero finalmente ha negociado un acuerdo nuevo con el defensa de 21 años de La Academia

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:35

Comenta

El Málaga continúa dando pasos firmes para consolidar su proyecto de cantera. Tras llevar a cabo a finales de mes la extensión de David Larrubia, ... el club renovó el jueves al lateral Rafita Garrido hasta 2029. En su contrato, que expiraba al término de la presente temporada, figuraba una opción unilateral de renovación, pero la entidad de Martiricos ha optado por renegociar las condiciones del acuerdo en lugar de activar esta cláusula. Esto ha supuesto una mejora para el futbolista en el aspecto salarial, que a su vez ha implicado una cláusula de rescisión más alta en caso de que algún club desee hacerse con sus servicios, pero lo más importante es que a partir de la próxima campaña pasará a disponer de ficha del primer equipo.

