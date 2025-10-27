Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Estepona y del Málaga se saludan antes del duelo copero de la temporada pasada. Salvador Salas

El Málaga pone a la venta 200 entradas a 25 euros para el derbi copero en Estepona

Ya se han vendido unas 2.800 localidades, por lo que quedan aún unos mil billetes por venderse para el 'lleno' en el Muñoz Pérez

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:31

Con motivo de la reválida del derbi copero, el Estepona hizo entrega al Málaga de 200 entradas en el Muñoz Pérez para el partido de ... Copa del jueves (21.00 horas), que las puso a la venta para sus aficionados a un precio de 25 euros en la zona de Preferencia. El club esteponero informó a este periódico que se han vendido alrededor de unas 2.800 localidades (contando estas que se le han dado a la entidad de Martiricos), por lo que aún quedan unas mil por venderse para completar el aforo del estadio, de unos pocos más de 3.700 espectadores.

