El Málaga pone a la venta 200 entradas a 25 euros para el derbi copero en Estepona

Con motivo de la reválida del derbi copero, el Estepona hizo entrega al Málaga de 200 entradas en el Muñoz Pérez para el partido de ... Copa del jueves (21.00 horas), que las puso a la venta para sus aficionados a un precio de 25 euros en la zona de Preferencia. El club esteponero informó a este periódico que se han vendido alrededor de unas 2.800 localidades (contando estas que se le han dado a la entidad de Martiricos), por lo que aún quedan unas mil por venderse para completar el aforo del estadio, de unos pocos más de 3.700 espectadores.

El importe de las entradas para el choque oscila entre los 10 y los 30 euros, por lo que las localidades que ahora pone a la venta el Málaga no son las más caras. Es importante recordar que, a diferencia de lo acontecido en el enfrentamiento entre ambos en la misma ronda de la temporada pasada, este partido sí que se celebrará en el Muñoz Pérez. El del pasado curso, en el que el conjunto de Segunda RFEF ejerció de local pero no jugó en casa, sino en el remozado Municipal de La Línea, y sorprendió al cuadro de Pellicer, venciendo 3-2 en la prórroga (goles de de Mesa, Jorge García y Dago para los locales, y de Baturina y Larrubia de los visitantes).

Así las cosas, el Málaga deberá jugar tres partidos en siete días, entre el duelo ante el Andorra (4-1) del domingo 26, el de Copa del jueves a las 21.00 y el domingo 2 de noviembre en Castellón (18.30 horas). El Estepona, que el pasado curso llegó a la final de los 'play-off' de ascenso a Primera RFEF, se encuentra en la zona de descenso con siete puntos en ocho jornadas, poco más de la mitad de los que tenía la pasada campaña a estas alturas de la competición (13).