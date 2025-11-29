Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Izan Merino se perfila en busca de un compañero en el partido en Valladolid. AGENCIA LOF

El Málaga pone fin a la sangría a domicilio

Después de seis derrotas consecutivas lejos de La Rosaleda, obtuvo un punto en su visita al José Zorrilla, y logra la famosa 'media inglesa' de ganar en casa y empatar fuera

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:40

Comenta

Si se juzga la película por cómo comenzó, parecía que sería la misma de otras ocasiones esta temporada, demasiadas. Era la primera salida del ... Málaga con Funes en el banquillo, con la 'mochila' del desastroso bagaje del equipo fuera de casa (sólo una victoria a domicilio y seis derrotas). Pero esta vez el cuadro blanquiazul reaccionó a tiempo (siguió sin dejar buenas sensaciones en cuanto al juego) para cortar la sangría a domicilio extrayendo un punto del Estadio José Zorrilla y logrando la famosa 'media inglesa' de ganar en casa y no perder fuera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  4. 4 Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  7. 7 Lotería Nacional del sábado 29 de noviembre de 2025: ganadores y resultados
  8. 8

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  9. 9 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  10. 10

    Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga pone fin a la sangría a domicilio

El Málaga pone fin a la sangría a domicilio