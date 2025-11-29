El Málaga pone fin a la sangría a domicilio

Si se juzga la película por cómo comenzó, parecía que sería la misma de otras ocasiones esta temporada, demasiadas. Era la primera salida del ... Málaga con Funes en el banquillo, con la 'mochila' del desastroso bagaje del equipo fuera de casa (sólo una victoria a domicilio y seis derrotas). Pero esta vez el cuadro blanquiazul reaccionó a tiempo (siguió sin dejar buenas sensaciones en cuanto al juego) para cortar la sangría a domicilio extrayendo un punto del Estadio José Zorrilla y logrando la famosa 'media inglesa' de ganar en casa y no perder fuera.

Sin buenas sensaciones

Funes apostó por el mismo once titular que le dio la victoria en su estreno, pese a que para este choque recuperaba a los dos centrales que habían sido titulares a lo largo de la temporada, Murillo y Montero.

El comienzo del partido no fue nada esperanzador: el error de Alfonso Herrero cuando se disponía a distribuir en largo hacia Joaquín en el minuto 5 de partido obligaba al cuadro malaguista a remar a contracorriente desde bien temprano.

Funes remarcó en rueda de prensa que no quería ver a su equipo mostrando una cara distinta fuera de casa, una característica que ha sido una constante en el Málaga esta temporada. Y durante la primera parte no lo consiguió, pues el cuadro de Martiricos parecía el mismo equipo que en las anteriores salidas: se hizo con la posesión de la pelota, pero no generó ningún tipo de peligro real sobre la portería de Guilherme.

Tampoco fue un inicio muy esperanzador el de la segunda parte, pues Herrero, responsable de manera negativa del primer gol del encuentro, tuvo un par de intervenciones salvadoras que evitaron el segundo del Valladolid. Y a partir de ahí, el Málaga comenzó a creer: Víctor García puso un magnífico centro que, como no podía ser de otra manera, remató Adrián Niño de cabeza para hacer su cuarto gol en Liga (otro tanto más al primer toque), en el primer tiro a puerta del partido hasta entonces, en el 59. Ambos equipos dispusieron de ocasiones para llevarse el encuentro (más el conjunto pucelano, que estrelló un remate al palo), pero ninguno fue capaz de deshacer la igualada. Es sólo un punto, pero que significa el final de una larga lista de desastres del Málaga esta temporada fuera de casa.