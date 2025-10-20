Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La asistencia de Juanpe a Larrubia antes de la gran ocasión malograda por este en el segundo tiempo del choque del domingo en Leganés. AGENCIA LOF

Málaga: pocos goles y mal repartidos

La dependencia de Rafa y Chupete, que llevan siete de las nueve dianas, y el bajo número de tantos marcados, en la raíz de la crisis deportiva del equipo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:35

La falta de gol y la dependencia de la capacidad de acierto de determinados jugadores de la plantilla se ha convertido en el principal ... problema del Málaga en lo que respecta al juego, con efectos tan preocupantes como no haber visto puerta en cuatro de las últimas seis jornadas, en el 0-1 del Cádiz y las derrotas a domicilio en Huesca (1-0), Santander (3-0) y Leganés (2-0). La falta de cifras altas realizadoras es un lastre de temporadas atrás. La pasada campaña se calcó el promedio de un gol por partido (42 en otras tantas jornadas) y en lo que va de esta, un cuarto de campaña, no se mejora el dato, con nueve en diez encuentros, alcanzado el primer cuarto de la temporada.

