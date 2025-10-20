Málaga: pocos goles y mal repartidos

La falta de gol y la dependencia de la capacidad de acierto de determinados jugadores de la plantilla se ha convertido en el principal ... problema del Málaga en lo que respecta al juego, con efectos tan preocupantes como no haber visto puerta en cuatro de las últimas seis jornadas, en el 0-1 del Cádiz y las derrotas a domicilio en Huesca (1-0), Santander (3-0) y Leganés (2-0). La falta de cifras altas realizadoras es un lastre de temporadas atrás. La pasada campaña se calcó el promedio de un gol por partido (42 en otras tantas jornadas) y en lo que va de esta, un cuarto de campaña, no se mejora el dato, con nueve en diez encuentros, alcanzado el primer cuarto de la temporada.

Los datos clave: Rafa y Chupete suman siete de los nueve goles del Málaga (el 77,7%).

Dependencia A día de hoy el equipo depende de los dos últimos canteranos ascendidos, que hace un año no estaban en la dinámica de la plantilla.

Un gol a balón parado en diez jornadas, el de Rafa de chilena a la Real Sociedad B, tras un córner.

Sin marcar en cuatro de las seis últimas jornadas ligueras.

Menos de un gol por partido, con nueve tantos en diez jornadas. La pasada campaña 42 dianas en otars tantas citas. Promedios muy bajos que no se han corregido en el mercado.

El Málaga necesita 13,1 tiros de promedio para marcar un gol.

Bajas cifras realizadoras de los extremos. Ninguno de ellos ha marcado (Larrubia, Lobete y Joaquín juegan con asiduidad).

Sólo el Zaragoza, colista del campeonato con seis goles, y un Huesca que suma ocho, pero que tiene un partido menos, aciertan menos que el Málaga. A día de hoy el cuadro que entrena Sergio Pellicer necesita 13,1 tiros de promedio para lograr un gol, y esta es una estadística que ha mejorado ligeramente tras el 3-0 al Deportivo, porque llegó a ser más pobre. Todo ello alude a un problema de calidad, que ni el mercado ni la plaga de ausencias permiten eludir.

Además de ello también es inquietante la dependencia de Rafa y Chupete cara al gol. De los nueve tantos ligueros en lo que va de campaña, cuatro llevan la firma del cordobés, repartidos en dos dobletes ante el Granada y el 'Depor' y tres la del sevillano, y en su caso dos de esos aciertos pesaron mucho en el marcador ante la Real Sociedad B y Las Palmas, en sendos triunfos logrados por la mínima.

Más allá de estos dos jugadores sólo vieron puerta una vez Adrián Niño y Dani Lorenzo. El primero, que se ha perdido dos tercios de los minutos posibles tras ser una de las esperanzas del equipo por su desempeño este verano, sigue de baja por una torcedura en el tobillo izquierdo, y una recaída hace semanas lo tiene aún sin fecha de vuelta. De hecho, no es probable que vaya a estar ante el Andorra este domingo en La Rosaleda.

Además de Chupete y Rafa sólo vieron puerta una vez Adrián Niño, que acumula mucho tiempo de baja por lesión, y Dani Lorenzo

A estas alturas, completadas diez jornadas, el equipo echa mucho de menos la aportación de más jugadores y el nulo acierto que muestran cara al arco algunos efectivos que juegan más cerca de la zona de definición. Un ejemplo claro es el de Larrubia, que dispuso de las dos mejores oportunidades del Málaga el domingo en Butarque, pero que en ambas pecó de inocencia en el golpeo final. Con 888 minutos,. se acerca al total posible de lo que se ha jugado, pero no ha marcado aún y ha ofrecido una asistencia. Su rendimiento defensivo es incuestionable, como el de Lobete, otro jugador muy desacertado en la faceta rematadora. El vasco totaliza tres goles en 47 partidos con la camiseta malaguista entre el curso anterior y el actual.

Son dos de los casos más evidentes, al ser ambos habituales en el campo. Como Joaquín, que no se ha estrenado cara al gol en su segunda etapa en el Málaga, aunque ha estado de baja en torno a un mes por un problema muscular. Aunque no se lleve mucho campeonato, el Málaga echa mucho de menos la aportación puntual desde otras demarcaciones, como la de los centrales, laterales o medios centro. La tercera opción entre los delanteros centro es Jauregi, pero no ha sumado nada y, aunque había gozado de pocos minutos, el domingo dispuso de medio encuentro sin protagonismo alguno, También están muy lejos de su mejor nivel Haitam y Dorrio, los otros extremos de la plantilla.

No se puede olvidar otro detalle: exceptuando el gol de chilena de Rafa al filial de la Real Sociedad, después de algunos rechaces en el área tras un córner, el Málaga no ha logrado goles esta campaña a balón parado, faceta que no ha ofrecido resultados hasta ahora, con más de dos meses de competición.