Luismi (derecha), en un ejercicio antes de caer lesionado. MARILÚ BÁEZ

El Málaga no se marca plazos con Luismi, incluso cara a esta temporada

Más de tres meses después de una múltiple fractura maxilofacial, el medio centro gaditano sigue una lenta rehabilitación sin poder salir aún al campo para hacer carrera suave

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:57

El Málaga parece abocado este curso no sólo al hecho de no poder vaciar la enfermería, sino a que ni siquiera esta se quede con ... muy pocos integrantes. Hay cuatro casos de mayor duración, los de Álex Pastor (al que no se espera aún esta campaña), Moussa y Ramón, que pueden estar para el comienzo de la segunda vuelta, y un caso muy especial y diferente, el de Luismi.

