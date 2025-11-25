El Málaga no se marca plazos con Luismi, incluso cara a esta temporada

El Málaga parece abocado este curso no sólo al hecho de no poder vaciar la enfermería, sino a que ni siquiera esta se quede con ... muy pocos integrantes. Hay cuatro casos de mayor duración, los de Álex Pastor (al que no se espera aún esta campaña), Moussa y Ramón, que pueden estar para el comienzo de la segunda vuelta, y un caso muy especial y diferente, el de Luismi.

El medio centro sufrió en la primera jornada liguera, con apenas veinte minutos en el campo, un grave choque con Montero que le provocó varias fracturas maxilofaciales. El Málaga siempre ha sido muy cauto respecto a su recuperación, que le llevó a estar hospitalizado varios dias antes de ser intervenido quirúrgicamente, y ahora lo es más aún.

Realmente se quiere ir con mucha cautela respecto a su vuelta a los terrenos de juego y no se tiene claro si será esta temporada. Luismi y el Málaga siguen un plan sin plazos, siguiendo una lenta rehabilitación en el sentido literal de la palabra. Más de tres meses después del percance el trabajo de Luismi se limita sobre todo a algunos ejercicios en el gimnasio y, de esta forma, acude casi a diario a los entrenamientos con el resto del grupo.

Ampliar Luismi se marcha en camilla tras su golpe ante el EIbar. MARILÚ BÁEZ

Sin embargo, a diferencia de casos como los de Moussa y Ramón, ambos operados de rodilla en marzo y que ya empiezan a correr un poco sobre el césped y a tocar el balón en ejercicios sencillos (por supuesto, aún al margen del resto de la plantilla, a las órdenes del readaptador, José Antonio Lizana), Luismi está más limitado todavía.

Ha tenido algunos problemas de visión y sigue recuperándose en esa faceta, porque hubo lesiones cerca de los ojos, y no hace carrera continua, porque esto aún puede generar complicaciones en su proceso. De esta forma, sigue siendo incierto hablar de fechas y plazos con su vuelta, y así lo asume la entidad cara a que el jugador no esté ansioso en torno a los plazos de un percance grave y muy atípico en el fútbol.