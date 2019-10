El Málaga pide el aplazamiento del derbi ante el Cádiz El cuerpo técnico malaguista, en el entrenamiento de hoy en el Ciudad de Málaga. / Germán Pozo La baja final de Lorenzo precipita la decisión del club de La Rosaleda, que se puede quedar con once profesionales para el choque y con una convocatoria de quince futbolistas PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 8 octubre 2019, 22:03

El Málaga ha solicitado al final a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento de su partido de la undécima jornada de LaLiga, este sábado (18.00 horas) ante el Cádiz, al argumentar que sólo dispone de once jugadores profesionales por la marcha de los seis internacionales y otras bajas (el sancionado Adrián y el lesionado Dani Pacheco).

El Málaga, que sólo pudo inscribir a diecisiete profesionales por sus problemas con el tope salarial, trasladó esa petición a la RFEF por escrito. La decisión, que se barajaba desde hace dos semanas, se ha precipitado con la salida al final de Lorenzo esta tarde a la concentración de la selección suiza sub-20. Se ha unido así a Munir, Keidi, Juanpi, Mikel y el joven Ramón. Además Adrián será sancionado por su expulsión en el encuentro de la pasada jornada ante el Huesca (2-0) y Dani Pacheco se encuentra en vías de recuperar el alta, pero no llegará a tiempo.

Entre los once profesionales disponibles, según la entidad malaguista, otros cuatro tienen distintas molestias físicas como son los casos de Cifu, Diego González, Renato y Boulahroud, que estuvieron en el gimnasio en el entrenamiento de hoy. La reglamentación recoge que solamente se puede convocar a seis jugadores no profesionales y que en el campo debe de haber simultáneamente un mínimo de siete con ficha profesional.

El Málaga ya tuvo problemas por este motivo en el primer encuentro de LaLiga SmartBank frente al Racing (0-1), al inscribir en el acta a ocho jugadores no profesionales -sólo tuvo a cuatro en el campo de forma simultánea-, por lo que fue denunciado por alineación indebida, aunque el Comité de Competición no le dio el partido por perdido y sólo fue multado con 300 euros. En el segundo tiempo de ese choque y en el del domingo en Huesca estuvo cerca de quedarse con sólo seis profesionales en el campo, pero no se llegó a producir.