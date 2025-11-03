Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lobete se lamenta después de que el Málaga encajara el segundo gol en Castellón. AGENCIA LOF

El Málaga se desangra en el tiempo de descuento: cuatro puntos perdidos a partir del 90

Dejó escapar uno en Huesca con un tanto en el 94 y recibió una remontada dramática en Castellón, encajando el gol del empate en el 92 y el de la derrota en el 99

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:26

Pellicer volvió a decir después del duelo frente al Castellón que «hace dos años subimos en la última jugada», pero también comentó que «eso ya ... no nos vale». El Málaga, que de un tiempo a esta parte se había convertido en un equipo que obtenía mucho rédito de los minutos finales, comienza a caerse en este aspecto, pues ya ha perdido cuatro puntos en el tiempo de descuento esta temporada. Dejó escapar uno en El Alcoraz frente al Huesca en la última acción del choque (1-0), en el minuto 94, y el domingo encajó dos tantos en el añadido (el del empate en el 92 y el segundo en el 99, con el descuento ya rebasado) para caer derrotado en Castalia (2-1).

