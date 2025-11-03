El Málaga se desangra en el tiempo de descuento: cuatro puntos perdidos a partir del 90

Pellicer volvió a decir después del duelo frente al Castellón que «hace dos años subimos en la última jugada», pero también comentó que «eso ya ... no nos vale». El Málaga, que de un tiempo a esta parte se había convertido en un equipo que obtenía mucho rédito de los minutos finales, comienza a caerse en este aspecto, pues ya ha perdido cuatro puntos en el tiempo de descuento esta temporada. Dejó escapar uno en El Alcoraz frente al Huesca en la última acción del choque (1-0), en el minuto 94, y el domingo encajó dos tantos en el añadido (el del empate en el 92 y el segundo en el 99, con el descuento ya rebasado) para caer derrotado en Castalia (2-1).

En Huesca se repitió la misma escena que aconteció seis meses antes: en un partido poco propositivo del Málaga (el conjunto aragonés tampoco se mostró particularmente ambicioso, de ahí el 0-0), el cuadro blanquiazul, que reclamaba una falta sobre Rafa en las inmediaciones del área azulgrana, pecó de inexperiencia y no cortó el contragolpe local. Liberto Beltrán, quien batió a Alfonso Herrero en el último suspiro. Fue la primera derrota del Málaga en la temporada, después de que hubiera sumado ocho puntos en los anteriores cuatro envites ligueros.

Tras esta derrota, el conjunto blanquiazul encadenó tres más (Cádiz en La Rosaleda, Burgos en El Plantío y Racing en El Sardinero), en lo que ha supuesto el tramo más crítico de la temporada, en el que se encontraba también gravemente mermado por la ingente cantidad de bajas, que si bien es cierto que esta lista se ha reducido en las últimas semanas, continúan sucediéndose y siguen lastrando el rendimiento del equipo. Los últimos en sumarse fueron Brasanac, que fue expulsado contra el Andorra, y Chupete, que sufrió en Estepona un golpe en el muslo, por lo que no viajaron a Castellón.

Pero en lo acontecido en Castalia poco o nada se puede achacar a la falta de efectivos, sino a un cambio radical en el planteamiento y en la gestión de la ventaja en el marcador, que llegó después de que Jauregi convirtiese desde los once metros un penalti por manos, una jugada que tuvo que ser revisada durante varios minutos. En el minuto 83, Pellicer dio entrada a un tercer central, Galilea, y sustituyó al centrocampista Dani Lorenzo, en aras de proteger el resultado favorable acumulando futbolistas para repeler los centros del conjunto local, que no tenía nada que perder. Pero la decisión fue contraproducente, pues el Castellón aprovechó el despiste en la marca del zaguero vitoriano para empatar el duelo en el 92, con Camara rematando a placer al primer toque, y ya en el 99, con el tiempo de descuento rebasado (el colegiado agregó uno más al ya estipulado porque hubo un tanto en el añadido), Doué llegó desde segunda línea y empaló con su pierna derecha el centro desde la banda izquierda hacia el corazón del área, que no supo proteger la defensa.

Cuatro puntos que marcan la diferencia

Debido a la igualdad que existe en Segunda División, más aún en esta fase inicial del campeonato, estos cuatro puntos perdidos en el tiempo de descuento marcan la diferencia a nivel clasificatorio. De poder estar situado cómodamente en la parte alta de la tabla, rondando los puestos que dan acceso a la promoción, el Málaga es decimosexto, con sólo tres puntos de margen con la zona de descenso, en la que estuvo durante una jornada (nunca pisó los puestos de peligro la temporada pasada).