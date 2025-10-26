Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Pellicer dirige a sus hombres en un entrenamiento de esta semana. SALVADOR SALAS

El Málaga, obligado a afrontar una 'final' tras otra

Recibe en La Rosaleda al Andorra con la necesidad otra vez de reaccionar para cambiar el rumbo y alejarse del descenso

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:15

Comenta

El Málaga reaccionó a lo grande tras cuatro derrotas seguidas y logró un brillante triunfo contra el Deportivo, lo que auguraba el final de una ... crisis de resultados motivada por una mala racha después de acumular numerosas bajas. Pero no fue así, pues la afición no esperaba volver a las andadas en el siguiente partido, pese a que el juego estuviera equilibrado y los blanquiazules dispusieran de oportunidades claras. De ahí que el partido de este domingo, a la inusual hora de las 14.00, en La Rosaleda contra el Andorra, se convierta en otra 'final' para el equipo de Sergio Pellicer. Parece, al menos por el momento, obligado a afrontar una tras otra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  2. 2

    El fiscal pide 72 años de cárcel y 1,2 millones de euros de indemnización para el cura de Vélez-Málaga acusado de abusar de cuatro mujeres
  3. 3 Lluvias «localmente fuertes» y tormentas este domingo en Andalucía: activan avisos en dos provincias
  4. 4 El detenido en Málaga por secuestrar a su expareja aprovechó que le dejó ver a sus hijos, de uno y tres años
  5. 5 Alarma en El Tarajal: un hombre armado con una pistola deportiva, disparos al aire y un herido por golpes
  6. 6 Dónde comer un buen mollete en Málaga: 18 sitios para probarlos
  7. 7

    La historia de la abuela Lola y su huida de La Cala del Moral en La Desbandá gana un premio al mejor ensayo del Ministerio de Educación
  8. 8 Muere un trabajador de 34 años electrocutado en Málaga
  9. 9

    Un estudio descubre en Málaga un alga mediterránea capaz de combatir a la especie invasora asiática
  10. 10 Alerta sanitaria por detectar alcaloides tropánicos en tres marcas diferentes de palomitas de maíz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga, obligado a afrontar una 'final' tras otra

El Málaga, obligado a afrontar una &#039;final&#039; tras otra