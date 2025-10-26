El Málaga, obligado a afrontar una 'final' tras otra

El Málaga reaccionó a lo grande tras cuatro derrotas seguidas y logró un brillante triunfo contra el Deportivo, lo que auguraba el final de una ... crisis de resultados motivada por una mala racha después de acumular numerosas bajas. Pero no fue así, pues la afición no esperaba volver a las andadas en el siguiente partido, pese a que el juego estuviera equilibrado y los blanquiazules dispusieran de oportunidades claras. De ahí que el partido de este domingo, a la inusual hora de las 14.00, en La Rosaleda contra el Andorra, se convierta en otra 'final' para el equipo de Sergio Pellicer. Parece, al menos por el momento, obligado a afrontar una tras otra.

Ante su afición, es previsible que el Málaga pueda ofrecer de nuevo su mejor versión, al margen de las bajas y la alineación que finalmente pueda saltar al campo. Convertir el estadio de Martiricos en un fortín es la opción más interesante y salvadora para el equipo blanquiazul, pues tiene más dificultades que casi nunca para sumar puntos a domicilio. Ya se pudo comprobar ante el 'Dépor' la transformación de los futbolistas ante su afición, asfixiando al rival y ganando con autoridad de principio a fin. Ese es el plan que seguramente querrá repetir el entrenador este domingo con sus hombres.

La situación no es alarmante, ni mucho menos, pues este domingo se superará el primer cuarto del campeonato y el Málaga deberá esperar todavía la recuperación de algunos de sus jugadores. Es cierto que una victoria de la Real B, al que le aplazaron su partido, hubiera colocado nuevamente al Málaga en la zona de descenso, pero las distancias sigue siendo pequeñas y, de la misma forma, la desventaja con las plazas de 'play-off' para subir a Primera era al comienzo de la jornada de sólo cuatro puntos.

El propio Pellicer, sin embargo, hizo público su descontento tras la derrota en Leganés. El técnico entiende que fuera de La Rosaleda es imprescindible mejorar, ofrecer más acierto y reducir la vulnerabilidad defensiva. Continúa utilizando, en ocasiones, un equipo muy diezmado, si bien algunos de los jugadores que están teniendo la responsabilidad de suplir a algunos lesionados, como Juanpe, siguen cumpliendo a un gran nivel y probablemente tendrán esta temporada más oportunidades de las que se preveía el pasado verano.

En cualquiera de los casos, el Málaga tiene la necesidad esta tarde (casi a mediodía) de reaccionar otra vez para conseguir un triunfo que le permita cambiar el rumbo y alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. Todo ello sin mirar las bajas en este instante, las altas o las circunstancias colaterales. El objetivo, sin embargo, no será nada fácil, pues el Andorra es un rival complicado, aunque los blanquiazules están obligados a intentarlo a toda costa para salir de una crisis que no acaba de marcharse.