El Málaga-Mirandés ya tiene fecha y hora

LaLiga dio a conocer los horarios de la decimoquinta jornada de Segunda División. Tras una interrupción de una jornada en la que jugará un lunes ( ... su primer encuentro liguero fuera del fin de semana), el Málaga regresa a los domingos y jugará ante el Mirandés el 23 de noviembre en La Rosaleda a las 21.00 horas.

Tras una campaña 2024-25 histórica en Miranda de Ebro, en la que el conjunto jabato se quedó a las puertas del ascenso a Primera División (cedió en la prórroga de la final de los 'play-off' ante el Oviedo), comenzando el curso con apenas 12 futbolistas con ficha del primer equipo, el Mirandés continúa fiel a su filosofía deportiva de ser como una 'mili' para jóvenes jugadores que busquen foguearse en Segunda, habiendo forjado una identidad sólida con esta manera de trabajar. Sin embargo, los resultados esta temporada no están siendo buenos, pues se encuentra en puestos de descenso (es vigésimo primero con nueve puntos, a dos del Málaga, que marca la permanencia), si bien es cierto que nos encontramos en una fase todavía incipiente del campeonato.

De esta forma, el Málaga conoce ya los horarios de sus próximos seis compromisos (cinco de ellos de Liga y uno de la primera ronda de la Copa del Rey): recibe este domingo al Andorra (14.00 horas); jugará el derbi copero 2.0 frente al Estepona en el Muñoz Pérez el jueves 30 a las 21.00; se medirá al Castellón en Castalia el domingo 2 de noviembre a las 18.30 horas; albergará otro derbi andaluz, este ante el Córdoba el domingo 8 (21.00); disputará su primer duelo liguero en lunes de la temporada ante la Cultural Leonesa en el Reino de León (17 de noviembre, 20.30 horas) y regresará a Málaga para enfrentarse al conjunto burgalés (domingo 23 de noviembre, 21.00 horas).