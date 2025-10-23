Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dioni celebra su gol frente al Mirandés en el encuentro entre ambos en La Rosaleda de la pasada temporada. Ñito Salas

El Málaga-Mirandés ya tiene fecha y hora

El duelo liguero, correspondiente a la jornada 15, se celebrará el domingo 23 de noviembre a las 21.00 horas en La Rosaleda

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:57

LaLiga dio a conocer los horarios de la decimoquinta jornada de Segunda División. Tras una interrupción de una jornada en la que jugará un lunes ( ... su primer encuentro liguero fuera del fin de semana), el Málaga regresa a los domingos y jugará ante el Mirandés el 23 de noviembre en La Rosaleda a las 21.00 horas.

