Los jugadores del Málaga se refrescan durante un entrenamiento de la semana MIGUE FERNÁNDEZ

El Málaga, con la mente puesta en no fallar a domicilio

El equipo blanquiazul viaja a Castellón decidido a mejorar su rendimiento lejos de su estadio para consolidar su reacción

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

El Málaga recobra su curso deportivo gracias a los dos zarpazos seguidos en La Rosaleda y su clasificación para la segunda ronda de la Copa, ... algo que también le aporta confianza y tranquilidad. Pero al equipo blanquiazul le queda una asignatura pendiente que necesita recuperar de inmediato: sumar más puntos a domicilio. Hasta ahora sólo ha conseguido un triunfo esta temporada, en Las Palmas, y nada más. De ahí que Sergio Pellicer y la plantilla al completo tengan la mente puesta en este momento en romper con ese maleficio para conseguir algo positivo en su visita de este domingo a Castellón, a partir de las 18.30 horas.

