El Málaga, con la mente puesta en no fallar a domicilio

El Málaga recobra su curso deportivo gracias a los dos zarpazos seguidos en La Rosaleda y su clasificación para la segunda ronda de la Copa, ... algo que también le aporta confianza y tranquilidad. Pero al equipo blanquiazul le queda una asignatura pendiente que necesita recuperar de inmediato: sumar más puntos a domicilio. Hasta ahora sólo ha conseguido un triunfo esta temporada, en Las Palmas, y nada más. De ahí que Sergio Pellicer y la plantilla al completo tengan la mente puesta en este momento en romper con ese maleficio para conseguir algo positivo en su visita de este domingo a Castellón, a partir de las 18.30 horas.

Los blanquiazules parecen haber superado ya el bache que los llevó a la zona de descenso tras un gran arranque del campeonato. Condicionados por las bajas de hombres importantes, el cuadro de Pellicer tuvo que reinventarse poco a poco con hombres que han ido alcanzado su mejor ritmo de juego con el paso de los partidos. Para ello fueron claves los brillantes triunfos contra el Deportivo y el Andorra en casa, si bien le sigue quedando pendiente mejorar el rendimiento lejos de su estadio. Y no siempre jugó mal el Málaga en sus desplazamientos, pero sí dejó claro que no contaba con el acierto adecuado para solucionar esos encuentros con otros marcadores, que en algunos casos pudieron ser positivos.

Pellicer ha estado haciendo malabarismos con las alineaciones y la utilización de futbolistas en diferentes zonas a las habituales. En algunos casos las pruebas no funcionaron, pero en otros, sí. De ahí que el técnico esté confeccionado ahora una nueva primera unidad que podría tener más continuidad de lo esperado. Hay algunos nombres que han sonado con fuerza en partidos anteriores, como son los casos de Juanpe, Dani Lorenzo o Rafita, al margen de otros jugadores más habituales que siguen aportando como siempre.

Poco a poco, asimismo, el Málaga va recuperando a algunos hombres importantes, aunque varios de ellos tienen lesiones de larga duración y no se espera hasta enero o el próximo curso deportivo. Ahora se espera lo antes posible que vuelva Adrián Niño, que podría aportar otras alternativas al ataque. De hecho, esta semana no podrá jugar Chupete por unas molestias tras la Copa, lo que vuelve a dejar el ataque muy diezmado, aunque con Jauregi más entonado tras sus últimos goles.

En cualquiera de los casos, el Málaga tendrá que poner en marcha su plan de concentración y trabajo en este desplazamiento, mientras que también tendrá que aportar acierto en sus oportunidades de ataque para que la recuperación que está en marcha se consolide lo antes posible. El choque de este domingo, pese a que se prevé complicado por el potencial del rival (ahora está inmerso en una mala racha), es el primero para poner en marcha los blanquiazules sus nuevos planes a domicilio, donde tienen que brillar muchos más para sumar más puntos en estos compromisos para mejorar su clasificación.