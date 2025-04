El Málaga se mantiene firme

Nacho Carmona Málaga Jueves, 17 de abril 2025, 00:11 Comenta Compartir

Hasta el momento, el Málaga ha sido el único de los equipos que están en la pelea por la salvación que no ha cambiado de ... entrenador. El Cádiz, el Sporting, el Castellón, el Zaragoza, el Eldense e incluso el Tenerife, que se agarra a una carambola para recortar distancias y soñar con salir del pozo, han intentado darle un giro de 180 grados a su situación comenzando por un cambio en el banquillo, los primeros sacrificados siempre que las cosas no van bien. Pero el Málaga, no, que sigue confiando en Pellicer pese a los malos resultados con la esperanza de conseguir el objetivo.

El entrenador es siempre el eslabón más débil cuando las cosas no salen. El proyecto del Málaga, basado en una clara línea continuista y en una fuerte apuesta por gente de la casa, es sólido en ese sentido pese a la difícil situación que atraviesa el equipo. Kike Pérez ratificó hace una semana en público al entrenador, que aseguró el viernes en rueda de prensa sentirse respaldado por los dirigentes del club. Pellicer, además, está avalado por su primera vuelta y, a siete jornadas para el final, se entiende que un cambio tan drástico y con tan poco margen para el final podría ser más perjudicial que beneficioso. Pese a que la paciencia se va terminando entre los aficionados, la dirección deportiva se mantiene firme en la postura de que los proyectos demuestran su solidez cuando peor están las cosas. El Málaga ha sido el único equipo que no ha tocado su banquillo y tampoco se ha reforzado en el mercado de invierno De los seis equipos que han dado un giro de timón en sus banquillos, algunos hasta dos veces en lo que va de temporada, a algunos le ha ido mejor con el cambio y otros apenas han notado la diferencia. Otros, como el Albacete, han conseguido poner tierra de por medio y encarrilar la permanencia a base de victorias. El Cádiz, por su lado, reaccionó en diciembre destituyendo a Paco López para reclutar a Gaizka Garitano cuando estaba a sólo un punto del pozo. Ahora mismo, cuando quedan 21 puntos por jugarse, está a seis del descenso y es, de este grupo de equipos que bailan en la cuerda floja, el que mejor lo tiene para conseguir el objetivo. El Sporting es, casi con total seguridad, el que más similitudes ha tenido con el Málaga esta temporada. Su trayectoria durante la temporada ha sido parecida. Tras una buena primera vuelta, el equipo asturiano fue cayendo en la tabla hasta el punto de considerar que lo mejor era prescindir de los servicios de Rubén Albés para encomendarse a la experiencia de Asier Garitano, conocedor de la categoría. Por el momento lleva un partido y un triunfo. Además, de peso, ante el Eldense y a domicilio, el equipo que corta los puestos de descenso, haciendo honores al popular dicho de 'entrenador nuevo, victoria segura'. Lo mismo le pasó al Castellón, que echó a Dick Schreuder en la jornada 23 para darle el equipo a Johan Plat, su asistente, en el que fue un movimiento raro y continuista. Su primer partido, también con victoria, fue frente al Málaga (1-2). Entonces estaban a siete del descenso y, ciertamente, las cosas no han ido a mejor en el cuadro 'orellut', que se mantiene está a cuatro del Eldense a día de hoy. El Eldense, que destituyó a Dani Ponz y reclutó a Oltra en enero, ha sido el que más ha mejorado con el cambio de entrenador Más curvas ha tenido el Zaragoza, una casa por la que han pasado hasta cuatro técnicos esta temporada. Víctor Fernández renunció en diciembre al banquillo maño, David Navarro hizo de interino en el siguiente compromiso y Miguel Ángel Ramírez cogió al equipo durante las próximas diez jornadas. Las cosas no mejoraron en la capital aragonesa y la necesidad de un cambio radical para evitar salir del fútbol profesional trajo a Gabi, que fue leyenda como jugador, a su banquillo. En los cuatro partidos que lleva ha conseguido dos empates, una victoria y una derrota y el equipo destila algo más de confianza que con Ramírez. El Eldense ha sido el que más ha mejorado en esta circunstancia. El experimentado José Luis Oltra ha cambiado la energía del equipo, que ha recortado puntos con la salvación y, aunque sigue en la zona roja, tiene los puestos de permanencia a tiro de piedra. Su dinámica también hace creer en la salvación. Si solo se contaran los puntos desde su llegada estaría salvado. Igual que el Tenerife, al que Álvaro Cervera ha cambiado la cara en las últimas semanas.

