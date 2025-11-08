Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)

Campo La Rosaleda. 26.149 espectadores se dieron cita en el estadio de Martiricos, con una representación de más de medio millar de seguidores del equipo visitante.

Árbitro Orellana Cid (andaluz), con la ayuda en la Sala VOR de Milla Alvéndiz (andaluz). Expulsó por roja directa a Albarrán (minuto 53) por un entrada a Larrubia, que entraba en el área. Vieron la tarjeta amarilla Dotor , Jauregi, Montero, Fomeyen, Carracedo y Requena.

Goles 1-0, minuto 59: Rafa recibe el balón dentro del área y dispara al fondo de las mallas. 1-1, minuto 63: Fuentes iguala el partido de espuela tras una pérdida y un desajuste en defensa . 2-1, minuto 89: Rafa culmina su partizado con otro tanto brillante tras superar a un defensa y colocar el balón en la meta contraria. 2-1, minuto 101: Diego Bri marcó en otra falta de atención atrás.

Otro partido increíble del Málaga. En este caso no perdió, pero como si lo hubiera hecho. Jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre ... más y finalmente se puso por delante en el marcador en los minutos finales, pero no fue capaz de aguantar hasta el final y encajó el tanto de la igualada en el minuto 101. Un desastre más de un equipo blanquiazul que no cierra los partidos, ni siquiera cuando juega en superioridad.

En un compromiso muy incómodo ante un rival que quiso imponer su fortaleza desde el primer instante. Pero la jugada clave llegó con la expulsión de Albarrán, lo que le permitió al Málaga buscar ya con más certeza un resultado positivo. Pero ni siquiera así fue capaz de hacerse con un triunfo que tenía en sus manos. Al final, incluso, parecieron ya algunos cánticos en contra de Sergio Pellicer.

Con el punto sumado, el Málaga se aleja mínimamente de la zona de descenso, pero sigue coqueteando con esas plazas de peligro. Parece evidente que el cuadro de Martiricos necesita reaccionar urgentemente para frenar un sufrimiento que se repite una vez más.

Pellicer dio continuidad al bloque, aunque con algunos retoques después del traspié de Castellón en el descuento. Mantuvo su plan, con Jauregi como hombre más adelantado, mientras que dio entrada a Joaquín en el lugar de Lobete. El equipo debía repetir su rendimiento de los dos encuentros anteriores en La Rosaleda, con sendas victorias, pero los blanquiazules tenían muchas dificultades para desplegar su juego ante un rival fuerte y que también presionaba en todas las líneas.

Y muy pronto apareció un nuevo inconveniente para los locales: Juanpe, uno de los jugadores más en forma del equipo en este momento, cayó lesionado a los siete minutos. Otro contratiempo. Salió Brasanac tras jugar el Málaga más de tres minutos con uno menos. El partido cambió y el conjunto blanquiazul pasó a dominar ante un contrario que centraba su potencial en el trabajo y los fuertes marcajes, lo que le permitía en ocasiones recuperaciones peligrosas.

Aunque las oportunidades apenas existían. La mejor opción fue para el Málaga con Joaquín y Brasanac, con sus dos laterales muy activos y con profundidad, aunque pronto igualaría este registro el Córdoba con un disparo al bulto de Carracedo que rechazó Herrero. El equilibrio comenzó a establecerse en el partido, con más dificultades de los locales para superar la línea del centro del campo.

El Málaga necesitaba tirar algo más de oficio, algo que apenas hacía ante un rival brusco y un colegiado permisivo y con un nivel justo para controlar el choque. De ahí que el cuadro blanquiazul tuviera tantas dificultades para salir con el balón controlado. Apenas se podía jugar, las interrupciones eran continuas. De hecho, el Córdoba estaba interesado en que el partido fuese, incluso, bronco, descontrolado…

PALCO 17 Maldito último minuto, por Pedro Luis Gómez

La reanudación arrancó ya con novedades: Brasanac tampoco pudo seguir y entró Rafa. Otra vuelta de tuerca para un Málaga que estaba incómodo en el campo. La clave estaba en que los blanquiazules mantuvieran la serenidad en un partido diferente, algo que era complicado. Aunque pronto recibieron la primera noticia positiva del la noche: el árbitro expulsó a Albarrán por una falta al borde del área a Larrubia (era el último jugador). Se trataba de una situación nueva para los hombres de Pellicer, que iban a disponer de más de media hora en superioridad numérica.

Y la afición y el equipo malagueño no tuvieron que esperar demasiado para encontrar los primeros frutos: un balón suelto es rematado por Rafa al fondo de las mallas, levantando al público de sus asientos. Pero pocos minutos después hay una pérdida del Málaga y una serie de desajustes que permiten que Fuentes empatara de tacón de una forma sorprendente. Todo seguía como estaba, aunque el Córdoba estaba jugando con diez. Con Niño ya en el campo (dispuso muy pronto de su primera oportunidad), el cuadro blanquiazul se volcó sobre la meta contraria.

La presión blanquiazul era absoluta, embotellando a un Córdoba en algunas fases del partido. De ahí se llegó a una polémica jugada en el minuto 73, cuando Jauregi adelantó de nuevo al Málaga. Y el VAR observó una incidencia realmente controvertida y lo anuló por fuera de juego previo. El partido estuvo interrumpido ocho minutos. El colegiado acudió al monitor para observar el pase del jugador visitante, al que le tocó levemente Rafa.

Al Málaga, de esta manera, le tocaba de nuevo remar en busca del triunfo. Y se abrió un poco el partido, si bien el control seguía siendo local. Hasta que, después de varias opciones relativamente claras, otra vez Rafa consiguió el segundo con un movimiento magistral para batir la meta contraria. El sufrimiento de La Rosaleda se atenuaba por momentos en un final de partido frenético. Habría que esperar algo más, pero en el minuto 101, otra vez en el descuento, los blanquiazules recibieron el segundo tanto, el del empate. Un desastre.