Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafa consigue con este lanzamiento el primer gol del Málaga.

Ver 40 fotos
Rafa consigue con este lanzamiento el primer gol del Málaga. MARILÚ BÁEZ

Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)

Los dos goles marcados por el canterano Rafa no sirvieron para sumar un triunfo que se le escapó a los blanquiazules en el minuto 101

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:27

Comenta

Málaga

Alfonso Herrero; Rafita (Dorrio, minuto 81), Murillo, Montero, Víctor García; Juanpe (Brasanac, minuto 10) (Rafa, minuto 46), Dani Lorenzo, Dotor (Lobete, minuto 66); Larrubia, Jauregi y Joaquín (Niño, minuto 66). Otros convocados: Carlos López, Puga, Galilea, Dani Sánchez, Haitam, Izan Merino y Aarón Ochoa.

2

-

2

Córdoba

Iker Álvarez, Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves, Albarrán; Isma Ruiz, Requena (Diego Bri, minuto 81); Carracedo, Jacobo (Kevin, minuto 81), Dalisson (Álex, minuto 55) y Adri Fuentes. Otros convocados: Carlos Marín, Theo, Obolskii, Guardiola, Sintes, Del Moral, Pedro Ortiz, Jan Salas y Marcelo.

  • Goles 1-0, minuto 59: Rafa recibe el balón dentro del área y dispara al fondo de las mallas. 1-1, minuto 63: Fuentes iguala el partido de espuela tras una pérdida y un desajuste en defensa . 2-1, minuto 89: Rafa culmina su partizado con otro tanto brillante tras superar a un defensa y colocar el balón en la meta contraria. 2-1, minuto 101: Diego Bri marcó en otra falta de atención atrás.

  • Árbitro Orellana Cid (andaluz), con la ayuda en la Sala VOR de Milla Alvéndiz (andaluz). Expulsó por roja directa a Albarrán (minuto 53) por un entrada a Larrubia, que entraba en el área. Vieron la tarjeta amarilla Dotor , Jauregi, Montero, Fomeyen, Carracedo y Requena.

  • Campo La Rosaleda. 26.149 espectadores se dieron cita en el estadio de Martiricos, con una representación de más de medio millar de seguidores del equipo visitante.

Otro partido increíble del Málaga. En este caso no perdió, pero como si lo hubiera hecho. Jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre ... más y finalmente se puso por delante en el marcador en los minutos finales, pero no fue capaz de aguantar hasta el final y encajó el tanto de la igualada en el minuto 101. Un desastre más de un equipo blanquiazul que no cierra los partidos, ni siquiera cuando juega en superioridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  2. 2 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  3. 3 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  4. 4 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  5. 5 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  6. 6 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado
  8. 8 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  9. 9 ¿Has recibido este correo con la factura de la luz? No la descargues: contiene un archivo malicioso
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)