El Málaga sufre, pero ejecuta su revancha en el Muñoz Pérez (1-3)

l Málaga se tomó su revancha ante el Estepona en la Copa del Rey. Un año menos un día después del ignominioso 3-2 en ... el Municipal de La Línea, esta vez impuso su calidad superior, su jerarquía, aunque en un partido con dos mitades muy diferenciadas, porque del control casi absoluto del primer tiempo pasó al sufrimiento y a flirtear con la prórroga, pero dos acciones aisladas con implicación de Dorrio acabaron resolviendo. El equipo accede a la segunda eliminatoria del torneo y espera rival el martes 11 de noviembre.

El Málaga salió con un solo titular el domingo pasado, Joaquín, para cumplir esa promesa de Sergio Pellicer de que algún jugador repetiría respecto a la alineación del 4-1 al Andorra, pero a la hora de la verdad sorprendió quizás esa ausencia de Dorrio y Haitam de salida, en especial del primero que no se ha pasado un año sin jugar. También llamó la atención la ausencia de Brasanac, sancionado para el domingo en Castalia, mientras que Izan Merino volvió al eje de la zaga.

Había cierta sensación en el ambiente de que la sorpresa de un año atrás no se repetiría, y el partido apuntó desde la primera jugada en esa dirección. El Estepona, con seis jugadores del último once liguero repitiendo, salió con una línea de cobertura de cinco, más otra de cuatro por delante, con lo que Dani Sancho quedaba solo arriba, y el Málaga, adelantando mucho su zaga, ejercició un dominio total.

Ampliar Una pugna de Gabilondocon Javi Castedo. JOSELE

Fue un control avalado enseguida por el tanto tempranero de Lobete, en un penalti ejecutado a media altura que le hicieron a él mismo. De un tiempo a esta parte ha formado una sociedad limitada con Jauregi, el autor de un pase en profundidad frisando el fuera de juego (ya saben que no hay VAR) y con un tímido derribo de Juanan a 'Lobo', incluso con Ballarín también importunando al malaguista.

Sólo una vez se asomó con cierto peligro el Estepona a los dominios de Carlos López. El cuadro local buscaba transiciones muy rápidas que sorprendieran al Málaga sin estar armado, como en el centro de Ballarín que cabeceó desviado Dani Sancho, pero poco más, pese al ánimo de la grada.

No es que el Málaga profundizara demasiado con el balón, pero tocaba y tocaba e iba durmiendo el partido, con superioridad numérica en el eje del centro del campo, e incluso con compromiso también para presionar muy arriba, como en una recuperación de Joaquín, que no se atrevió a chutar, en una buena ocasión tampoco aprovechada después por Lobete.

Pero el cambio que dio el partido en el segundo tiempo fue casi total. Fue prescindir de Juanpe, Lobete y Joaquín, para dar minutos a Brasanac, Dorrio y Haitam, y el Málaga se cayó literalmente. Fue otro, muy especulativo. Se olvidó de su deber de buscar la sentencia en el marcador y se limitó a tocar en corto y a ir cosechando sustos en su área.

Ampliar Un golpeo de Rafa. JOSELE

Primero, un fuera de juego de Dani Sancho, que salió del campo y volvió a entrar en la misma acción de ataque; después una peinada en un córner de Juanan, un tiro alto de Castedo, y otro intento defectuoso de Samu Expósito tras regalarle el balón Brasanac. La Copa sirve para dar minutos y que crezcan en confianza los menos habituales, pero si el Málaga sale en Castalia con la medular y ataque con que acabó anoche podría sufrir un rapapolvo.

En una acción totalmente aislada, Dotor, libre de presión, asistió a Dorrio, que ejecutó un control con el pecho y un remate muy rápidos y precisos para el 0-2. Suerte que llegó, pues a renglón seguido el Estepona volvió a demostrar que estaba muy vivo con su tanto, de Teijeira, solo en la frontal del área y controlando de derecha y ejecutando con la zurda. Pudo ser peor, porque Brasanac volvió a fallar en un control y Samu Expósito obligó a lucirse a Carlos López por primera vez en el encuentro, salvador flexionando la rodilla. Del posible 2-2 se pasó enseguida al 1-3, cuando Dorrio se la puso a placer a Ochoa, que de esta forma maquilló una actuación muy discreta.