Lobete ejecuta el penalti del 0-1 en el Muñoz Pérez.

Lobete ejecuta el penalti del 0-1 en el Muñoz Pérez. JOSELE

El Málaga sufre, pero ejecuta su revancha en el Muñoz Pérez (1-3)

Tras un primer tiempo de rápida ventaja en el marcador y claro control, se vio superado en el segundo por un animoso Estepona, pero dos acciones puntuales de juego le permitieron imponer su jerarquía

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Estepona

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:11

Comenta

l Málaga se tomó su revancha ante el Estepona en la Copa del Rey. Un año menos un día después del ignominioso 3-2 en ... el Municipal de La Línea, esta vez impuso su calidad superior, su jerarquía, aunque en un partido con dos mitades muy diferenciadas, porque del control casi absoluto del primer tiempo pasó al sufrimiento y a flirtear con la prórroga, pero dos acciones aisladas con implicación de Dorrio acabaron resolviendo. El equipo accede a la segunda eliminatoria del torneo y espera rival el martes 11 de noviembre.

