Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joaquín se adelanta a Áron Yaakobshvili en un lance del partido del domingo. ÑITO SALAS

El Málaga, con sus expectativas de esta temporada intactas

Sus últimas dos victorias en casa lo dejan a cuatro puntos de las plazas de 'play-off', y con tres sobre la zona de descenso, después de superar un bache de resultados y una plaga de bajas

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:43

Comenta

Catapultado por dos victorias muy contundentes en La Rosaleda, en cuanto a juego y resultados, de esas que despejan dudas, el Málaga ha completado el ... primer cuarto de la temporada en Segunda División y sus expectativas siguen abiertas. Los objetivos se mantienen intactos. Contemplar la clasificación, con 31 jornadas por jugarse y 93 puntos en juego lo mantiene todo al alcance. La noticia, que sería insustancial, cobra peso si se tiene en cuenta que el equipo ha atravesado un bache de resultados en el que se llegó a cuestionar incluso la continuidad de su entrenador, Sergio Pellicer. El 2-0 al Deportivo, entonces líder de Segunda y único invicto de las dos primeras categorías, y el 4-1 al Andorra, con un parcial de 3-1 jugando en inferioridad numérica, han reanimado al equipo y han renovado la ilusión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  4. 4 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  5. 5 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  6. 6

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  7. 7 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  8. 8

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  9. 9 Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre
  10. 10

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga, con sus expectativas de esta temporada intactas

El Málaga, con sus expectativas de esta temporada intactas