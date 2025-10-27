El Málaga, con sus expectativas de esta temporada intactas

Catapultado por dos victorias muy contundentes en La Rosaleda, en cuanto a juego y resultados, de esas que despejan dudas, el Málaga ha completado el ... primer cuarto de la temporada en Segunda División y sus expectativas siguen abiertas. Los objetivos se mantienen intactos. Contemplar la clasificación, con 31 jornadas por jugarse y 93 puntos en juego lo mantiene todo al alcance. La noticia, que sería insustancial, cobra peso si se tiene en cuenta que el equipo ha atravesado un bache de resultados en el que se llegó a cuestionar incluso la continuidad de su entrenador, Sergio Pellicer. El 2-0 al Deportivo, entonces líder de Segunda y único invicto de las dos primeras categorías, y el 4-1 al Andorra, con un parcial de 3-1 jugando en inferioridad numérica, han reanimado al equipo y han renovado la ilusión.

El Málaga se propuso crecer respecto a la campaña anterior, y este objetivo sigue siendo perfectamente factible. Situado en la zona templada de la clasificación, el equipo está a cuatro puntos de las plazas de 'play-off', y esto no se puede considerar una distancia ni mucho menos insalvable a estas alturas, por más que haya muchos más equipos por medio, y mantiene un colchón de tres puntos respecto a la zona de descenso, que no es considerable pero que es un simple reflejo de la igualdad en el desarrollo del campeonato.

Se ha sacudido la crisis y la plaga de bajas tiende a remitir, aunque cuatro de las ausencias se vayan a mantener hasta 2026

Lo positivo es que el Málaga se ha sacudido la crisis y va recuperando jugadores. Aunque 'pinchase' en Castalia el domingo (18.30 horas), la necesidad de puntos ya no sería tan acuciante cara al duelo siguiente en La Rosaleda contra el Córdoba del sábado 8 de noviembre (21.00). Además, la contundencia de su victoria, su despliegue físico y su compromiso, han acallado críticas y reflejan una unidad total en el trabajo. Ha resuelto su déficit realizador (con trece dianas, ya no se mueve entre los que menos ven puerta), ha incorporado nuevos artilleros (Larrubia, Lobete y Jauregi ya aportan en esta faceta) y muchos de los fichajes, cuestionados, empiezan a ganar confianza. Brasanac y Dorrio siguen sin mostrarse pero la actuación de Dotor fue más convincente, Montero regresó para quedarse, Jauregi ahora ya sí se puede sentir uno más y queda por volver Adrián Niño, con una lesión de tobillo que se está eternizando.

Ampliar Rafa, en un remate a portería. ÑITO SALAS

A todo esto hay que sumar otro dato. El Málaga ha llegado a competir en semanas anteriores con nueve ausencias, pero la plaga va remitiendo. Ante el Andorra fueron seis bajas, pero una de última hora, al recaer en la víspera Puga. Además, de esa media docena, cuatro son de larga duración, porque Álex Pastor no está inscrito, y a Moussa, Ramón y Luismi no se les espera al menos hasta la segunda vuelta, hasta 2026.

El reto de mejorar a domicilio

El reto para el Málaga sigue siendo mejorar su comportamiento fuera de casa. Es obligatorio para soñar con algo más y mejorar el curso anterior. Pellicer admite que no logra que su equipo salga con la misma implicación que en La Rosaleda. Reclamó tensión desde la primera disputa antes del choque en Leganés, y su equipo ya se veía con un gol en contra en el minuto cuarto de encuentro en un desajuste defensivo.

De los 14 puntos del equipo, once se han sumado en La Rosaleda, y además a domicilio son ya cuatro derrotas seguidas: 1-0 en Huesca, 2-1 en Burgos, 3-0 en Santander y 2-0 en Leganés. El examen del domingo será ante rival situado por debajo en la clasificación, y en el que se ha diluido algo el 'efecto Pablo Hernández', el comodín del cambio de entrenador, pero un feudo en el que el equipo ha caído en sus dos últimas campañas (2-1 en su debut en Primera RFEF y un 2-0 en la 2024-25). Antes, el jueves, llega la Copa del Rey en Estepona, en otro contexto, porque será una oportunidad para los futbolistas con menos minutos.