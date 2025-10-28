Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Brasanac y otros malaguistas se hidratan durante el entrenamiento de este martes por la tarde en La Rosaleda. MIGUE FERNÁNDEZ

Vuelta al trabajo del Málaga sin Puga ni Adrián Niño

El equipo prepara la visita al Estepona de la Copa este jueves en una sesión vespertina en La Rosaleda sin el lateral, que tuvo una recaída el sábado, ni el punta, aún sin recuperarse de su tobillo lesionado

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 19:54

Comenta

El Málaga regresó a los entrenamientos este martes por la tarde, después de su goleada liguera al Andorra (4-1). La plantilla ya prepara el ... choque copero en el Muñoz Pérez ante el Estepona de este jueves (21.00, Andalucía TV), de la primera ronda del torneo, un derbi presidido por e afán de revancha de los blanquiazules, tras su eliminación ante el mismo rival y en el arranque de la anterior edición (3-2 después de prórroga).

