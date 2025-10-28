Vuelta al trabajo del Málaga sin Puga ni Adrián Niño

El Málaga regresó a los entrenamientos este martes por la tarde, después de su goleada liguera al Andorra (4-1). La plantilla ya prepara el ... choque copero en el Muñoz Pérez ante el Estepona de este jueves (21.00, Andalucía TV), de la primera ronda del torneo, un derbi presidido por e afán de revancha de los blanquiazules, tras su eliminación ante el mismo rival y en el arranque de la anterior edición (3-2 después de prórroga).

La principal novedad de la sesión fue la ausencia de Puga. El lateral derecho, que fue baja más de un mes por una lesión miotendinosa, llevaba una semana de entrenamientos normal y contaba para medirse al Andorra, pero recayó el sábado y no fue convocado. De momento, todo parece apuntar a que podría perderse las dos citas de esta semana, en Estepona y en Castellón, esta el domingo (18.30 horas), en la duodécima jornada liguera.

Además, Adrián Niño sigue una semana más sin incorporarse al trabajo, y su baja se acerca ya al mes y medio de duración, por una lesión en su tobillo izquierdo que a priori no parecía relevante, pero ha habido recaída posterior y complicaciones, pese al principio reapareció ante el Cádiz (jugó sólo media hora).