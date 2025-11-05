Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Rosaleda y los jugadores del Málaga celebran el gol de Rafa frente al Deportivo. ÑITO SALAS

El Málaga se encomienda de nuevo a una Rosaleda repleta para reaccionar

Quedan ya menos de 400 entradas a la venta para completar el aforo del estadio para el importante derbi del sábado

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:14

La Rosaleda es la solución, la fórmula mágica del Málaga. En las peores circunstancias, el equipo blanquiazul consiguió rehacerse ante su público para cambiar el ... rumbo o, al menos, mantener el pulso clasificatorio. Y ahora, esta semana, se encomendará de nuevo a su rendimiento en casa para resarcirse de las derrotas a domicilio, como ya lo consiguió contra el Deportivo y el Andorra. Será la tercera vez consecutiva en la que llega al recinto de Martiricos con ciertos problemas, al límite, con la necesidad de ganar el partido.

