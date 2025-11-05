El Málaga se encomienda de nuevo a una Rosaleda repleta para reaccionar

La Rosaleda es la solución, la fórmula mágica del Málaga. En las peores circunstancias, el equipo blanquiazul consiguió rehacerse ante su público para cambiar el ... rumbo o, al menos, mantener el pulso clasificatorio. Y ahora, esta semana, se encomendará de nuevo a su rendimiento en casa para resarcirse de las derrotas a domicilio, como ya lo consiguió contra el Deportivo y el Andorra. Será la tercera vez consecutiva en la que llega al recinto de Martiricos con ciertos problemas, al límite, con la necesidad de ganar el partido.

La dura derrota de Castellón, con una remontada del cuadro local en los minutos de descuento (el Málaga ganaba por la mínima hasta ese momento), exige ahora al equipo blanquiazul de una rápida reacción para compensar este importante golpe deportivo y anímico. Pero cada semana que transcurre, todo se complica un poco más. Parecía difícil superar al 'Dépor' o al Andorra, pero ocurre lo mismo con el siguiente visitante a La Rosaleda, el sábado a las 21.00 horas, el Córdoba. Además, se trata de un rival contra el que sufren los hombres de Sergio Pellicer.

En cualquiera de los casos, La Rosaleda seguro que cumplirá con su misión de apoyar y colaborar al máximo con el equipo para conseguir un resultado positivo. Para ello, se han vendido más 3.400 entradas, lo que deja ya muy cerca el cartel de 'no hay billetes' (muchos socios ponen sus carnés a disposición de quienes quieran acudir al partido). Quedan muy pocas localidades libres, concretamente menos de 400, y faltan cuatro días para la celebración del partido (esta cifra puede oscilar por la mencionada disponibilidad de los socios). Es previsible, de esta forma, que las taquillas se cierren antes del partido por no disponer de más asientos disponibles.

Una parte de estas entradas, asimismo, corresponde a la grada visitante. Alrededor de 500 aficionados del Córdoba podrán estar en el estadio de Martiricos para este atractivo derbi regional de la categoría. Este publico, además, aportará nuevamente, como ocurrió otras veces, un colorido especial, pues será un grupo importante, que se le escuchará desde el primer instante del encuentro.

Aunque llenar el estadio de Martiricos al completo, con sus más de 30.000 plazas, se considera actualmente complicado. Porque, pese a venderse las entradas sobrantes, muchos abonados se ausentan. Algunos de ellos ceden sus asientos a otros aficionados que quieren estar presentes en los partidos, pero varios miles faltan cada semana de partido en La Rosaleda. Esto supone que será muy difícil conseguir la máxima asistencia, salvo en partidos muy señalados.

El estadio de Martiricos, sin embargo, ofrecerá, con toda probabilidad, la sensación de lleno, de campo repleto. También se espera que el número de sillas vacías sea inferior a otras tardes. Lo que sí parece seguro es que el ambiente volverá a ser espectacular. Y todo ello con el objetivo de que el escenario sea el ideal para que el Málaga pueda aspirar a una nueva victoria que le permita seguir el ritmo de la zona media de la tabla clasificatoria.

El Málaga está fuera del peligro, pero se mantiene cerca de las plazas de descenso. Ahora está a tres puntos de esas posiciones, pero este miércoles se podría reducir a dos si gana el filial de la Real (es un partido aplazado). Pero esas diferencias son muy escasas y necesitan sumar victorias y puntos para consolidarse en la zona media de la clasificación. La situación no es alarmante, pero el equipo está rindiendo por debajo de lo previsto, de lo esperado.

El comienzo del campeonato fue muy bueno, pero llegaron de inmediato las lesiones, algunas de ellas muy importante, que dejaban fuera de la circulación a hombres básicos. Y ahí comenzó una especie de declive que se ha mantenido con altibajos constantes. Pellicer buscó alternativas entre jugadores con menos ritmo de juego hasta alcanzar un cierto equilibrio en el juego con nuevos nombres. Ahora espera confirmar su gran racha en casa, lo que puede compensar los problemas del equipo para sumar a domicilio (cinco derrotas en seis desplazamientos).