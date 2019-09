El Málaga empieza a mostrar sus cartas Una lucha entre Sadiku y Milic ayer. / Ñito Salas Completa su mejor primer tiempo de la temporada, pero no le da para derrotar al Rayo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 18 septiembre 2019, 00:02

El Málaga comienza a mostrar sus cartas y trata de parecerse cada vez más a lo que quiere llegar a ser esta temporada, un equipo que no sufra al menos por la permanencia. No es fácil exigir el rendimiento máximo en la jornada sexta a un conjunto que se ha terminado de completar hace apenas dos semanas, con los únicos fichajes a coste bajo de Benkhemassa, Lorenzo González y Sadiku, pero cada vez queda más claro cuál puede ser la propuesta del equipo y el sistema táctico, que se decanta de salida hacia la defensa de tres (o de cinco, cuando el equipo no tiene el balón), con la ventaja de que la polivalencia de jugadores como Diego Gonzalez y Juan Carlos permite en cualquier momento pasar a una zaga de cuatro, como suele suceder en las fases finales de los encuentros.

Víctor se inclina por un esquema que le va como anillo al dedo a Cifu, más liberado para atacar, y no tanto a Juan Carlos, que como lateral (no de 'carrilero') llegaba mejor al espacio libre, con sus irrupciones. Sin embargo, la fórmula es la que permite proteger mejor el espacio central de la zona medular. Keidi no queda tan solo con la compañía de dos interiores: uno más trabajador, Benkhemassa o Boulahroud (la anécdota estuvo en que el club difundió mal la alineación por un error del cuerpo técnico al inscribirla en la plataforma de LaLiga y anunció al principio que jugaba el marroquí), y otro más liberado, Juanpi. El venezolano no fue de la partida en Anduva, porque volvía de Estados Unidos con su selección y apenas se entrenó con el equipo, pero estaba claro que ayer sería titular, máxime de local. Fue el conductor del juego de ataque y el líder.

Debut de Lorenzo González

Con un Sadiku cada vez más aclimatado al equipo, mostrando rapidez mental y buenos movimientos, y la capacidad realizadora de Adrián, queda claro quiénes serán las apuestas ofensivas. El choque de ayer permitió también ver el debut de Lorenzo González en el tramo final, un jugador que no parece estar en su mejor condición física aún, pero al que su fuerza y potencia le conceden características interesantes en el uno contra uno. La sorpresa estuvo en la suplencia de Luis Muñoz, uno de los mejores en Miranda, pero Víctor se la jugó con los tres centrales más expertos y con la aportación de Lombán por su salida de balon desde el eje de la zaga.

Se consolida la propuesta de salir con tres centrales; los profesionales Rolón y Keko apenas cuentan, y Sadiku se revela como un delantero interesante

Entre los diecisiete profesionales, el único no disponible era el lesionado Dani Pacheco, pero Víctor sigue sin contar con Rolón y Keko, como en Miranda de Ebro, pese a la exigencia que impone el calendario, con tres citas en una semana. El argentino sigue marcado por su mal papel ante el Almería, y el extremo no logra cambiar su sino.

El resultado del Málaga menos diezmado por las ausencias de lo que va de temporada fue el mejor primer tiempo que se le ha visto y un gran gol. El cuadro blanquiazul se aprovechó de la zaga adelantada rival, creó muchas ocasiones y acabo pagando el esfuerzo en un segundo tiempo en que pudo perder incluso. La tónica de la temporada se repite. El equipo siempre pudo ganar y los choques están marcados por la igualdad y los pocos goles. Basta repasar los marcadores por orden cronológico: 0-1, 1-1, 1-0, 0-1, 1-1 y 1-1.