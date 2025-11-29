Un punto para invertir la tendencia (1-1)

Hay quien dice que Juan Francisco Funes tiene una flor. No se sabe bien si la primavera es generosa en Loja, pero sus dos partidos ... tienen un denominador común: juego poco convincente y resultados que contentan, que es lo que a la hora de la verdad importa. Por momentos la puesta en escena en Valladolid resultó de lo más pobre, pero agarrado una vez más al acierto de Niño, se sumó en Valladolid (1-1) y se invirtió la tendencia fuera de derrotas. Con media inglesa avanza esta nueva etapa, a la que habrá que dar tiempo para análisis más sesudos.

Ambos equipos repitieron once y la salida del Málaga fue tenebrosa, la de un equipo que parecía empeñado en comprar todas las papeletas para perder. Intrascendente con la pelota, sin progresar lo más mínimo con ella, sin rematar (lo más peligroso fue un intento de Galilea que se estrelló en su compañero Niño, ya en el minuto 36) y con una incapacidad tan manifiesta como para no exigir siquiera un sobreesfuerzo al Valladolid, al que le bastó con una presión no demasiado intensa para sostenerse.

Venía el Málaga de seis visitas sin sumar y Funes exigía en la víspera que la versión en casa tenía que ser la misma lejos de La Rosaleda, pero quizás no se contaba con la melonada de turno. La protagonizó uno de los indiscutibles, un Alfonso Herrero del que no es faltar a la verdad decir que esta temporada no está alcanzando ni de lejos las cotas de sus dos primeros cursos con el Málaga. Menos salvador, perdiendo esa faceta milagrosa a la que se agarró tantas veces el equipo y a un partido de su centenario en partidos oficiales, se confió lo imperdonable en la salida de balón. Sin vista periférica, demasiado parsimonioso, llegó Marcos André para quitarle el esférico y ceder a Peter, que marcó a puerta vacía en parábola desde fuera del área.

Con una gran eficacia, apenas dos remates de Niño y otro de Lobete bastaron para empatar ante un rival más insistente

El Valladolid, un equipo que ha transmitido poco esta campaña (cinco victorias y otras tantos empates y derrotas tras su descenso), llevaba casi 300 minutos ligueros sin marcar, pero ante el Málaga, experto en el arte de la reanimación, no necesitó ni cinco para verse en ventaja, que en Segunda División (salvo también en el caso de los blanquiazules) suele ser un aspecto capital en el manejo de los partidos.

Los minutos corrían en una auténtica noche de perros en el José Zorrilla, con lluvia persistente, y el Málaga no ofrecía síntomas de ser un equipo competitivo. Lento, previsible, sin desborde, sin iniciativa, impreciso y conformista. Cabrían más adjetivos, pero evoca el estilo de un equipo sobre el que nadie habría intuido un cambio de entrenador, que es lo que realmente ha sucedido hace unos días en Martiricos poniendo fin a un ciclo muy largo con Pellicer.

Sólo el Valladolid siguió teniendo algo de colmillo. No mucho, pero el suficiente para inquietar de nuevo a Herrero, otra vez fuera de la portería, en un intento lejano de Amath Ndiaye que pasó muy cerca del larguero. Incluso, apenas en los primeros sudores Puga se la jugó ante el extremo local agarrándole de forma considerable de la camiseta, aunque afortunadamente ni el árbitro ni la sala VOR se pusieron puntillosos tan pronto.

Ampliar Joaquín, en una acción del primer tiempo en la que se le fue el balón por la línea de fondo. AGENCIA LOF

Era imposible ofrecer menos, de forma que en el segundo tiempo el Málaga mostró otros argumentos. Eso sí, sorprendió que de salida no hubiera una propuesta de cambios (evitando gastar una de las tres ventanas), y pudo llegar el dos a cero en una clarísima ocasión de Juric que sacó con los pies Herrero o en otra de Peter de tiro cruzado. Sin reponerse del último susto, llegó otro cuando Dotor casi se marca en propia meta, y un giro excesivo de cuello de David Torres. Por cuatro veces se salvó el Málaga y apenas se llevaban siete minutos de reanudación. Otra vez menos activado que su rival tras salir de parado.

Pero el equipo sobrevivió a ese arreón y el fútbol trae sorpresas. Sin pisar la zona de tres cuartos, en su primer remate entre los tres palos, llegó el empate, que no por menos merecido dejó de ser una realidad. Tras una acción individual de Larrubia, Víctor García puso un centro primoroso a Niño, que cabeceó a las mallas. Su octavo gol del curso al primer toque (todos) entre pretemporada, Liga y selección sub-21, un caso para estudiar.

Buscó el noveno, porque probó a Guillerme, en otro remate sin control previo, ahora desde fuera del área. Y ahí casi se agotó el repertorio ofensivo del equipo. Volvió a apretar el Valladolid, ya con Latasa en el campo y con un Peter muy activo. Chuki, otro de los revulsivos locales, remató al palo, tras un centro de Iván Alejo, y se vio una sorprendente gestión de los cambios de Funes; dos en el minuto 68, otro en el 71, el de Chupete, que no encadenó con los anteriores, y un tercero, el de Lobete por Niño, en la última ventana y renunciando ya con ello a una quinta sustitución en el 77. La tuvo el extremo guipuzcoano, en un Málaga que exhibió claro peligro en sus tres únicos remates, pero el equipo acabó replegado y peleando con denuedo por sumar. El objetivo se logró. La media inglesa. Cuando un punto es la mejor lectura. El resultado.