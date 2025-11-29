Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño celebra el gol del empate, en un testarazo a centro de Víctor García.

Adrián Niño celebra el gol del empate, en un testarazo a centro de Víctor García. AGENCIA LOF

Un punto para invertir la tendencia (1-1)

Pese una puesta en escena muy pobre, el Málaga se apoya una vez más en el acierto de Adrián Niño para sumar fuera, en Valladolid

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:14

Comenta

Hay quien dice que Juan Francisco Funes tiene una flor. No se sabe bien si la primavera es generosa en Loja, pero sus dos partidos ... tienen un denominador común: juego poco convincente y resultados que contentan, que es lo que a la hora de la verdad importa. Por momentos la puesta en escena en Valladolid resultó de lo más pobre, pero agarrado una vez más al acierto de Niño, se sumó en Valladolid (1-1) y se invirtió la tendencia fuera de derrotas. Con media inglesa avanza esta nueva etapa, a la que habrá que dar tiempo para análisis más sesudos.

