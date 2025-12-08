Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El penalti transformado por Dani Gómez en el 95 para lograr el empate a uno final. ÑITO SALAS

La losa que impide despegar al Málaga: ¡ocho puntos cedidos en los minutos de descuento!

Un penalti de Recio a Insua en el minuto 93 condena al equipo, que ya había cedido mucho control del partido en el segundo tiempo, a un empate ante el colista, el Zaragoza

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:01

Comenta

La película se repite una vez más esta temporada. Ya sea por la presencia de mucha juventud en el campo, la inexperiencia en la categoría ... o la falta de concentración en los momentos de la verdad, pero al Málaga se le están yendo puntos en los minutos de añadido de una forma muy preocupante. Son ocho los que se han dejado de sumar por los goles encajados en esta fase de los partidos, frente a únicamente dos sumados tan tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  2. 2 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  5. 5 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  6. 6 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  7. 7

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  8. 8

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa
  9. 9 Condenado en Málaga por abusar de una hija cuando tenía 4 años y absuelto de la agresión a otra al prescribir el delito
  10. 10 El cura plurilingüe de Torremolinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La losa que impide despegar al Málaga: ¡ocho puntos cedidos en los minutos de descuento!

La losa que impide despegar al Málaga: ¡ocho puntos cedidos en los minutos de descuento!