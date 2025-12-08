La losa que impide despegar al Málaga: ¡ocho puntos cedidos en los minutos de descuento!

La película se repite una vez más esta temporada. Ya sea por la presencia de mucha juventud en el campo, la inexperiencia en la categoría ... o la falta de concentración en los momentos de la verdad, pero al Málaga se le están yendo puntos en los minutos de añadido de una forma muy preocupante. Son ocho los que se han dejado de sumar por los goles encajados en esta fase de los partidos, frente a únicamente dos sumados tan tarde.

El dato invita a una reflexión. Es cierto que el Málaga había reculado de una forma considerable casi desde el inicio de la segunda parte, y que el Zaragoza estaba haciendo méritos para algo más, sobre todo en una mano providencial de Alfonso Herrero para repeler un remate de Dani Gómez, cuando le regateaba hacia fuera en el área.

Finalmente, cara a cara, ambos fueron los protagonistas del desenlace. Cid Camacho no dudó ni un segundo en castigar un posible forcejeo en el área de Recio ante Insua, central contra central, en el minuto 93 y fueron otra vez Herrero y Dani Gómez, frente a frente, los que sostuvieron el pulso final. Se tiró bien el portero, pero la pelota entró a media altura.ç

Ampliar Joaquín,que fue de los más actvos, en un regate. ÑITO SALAS

Dos puntos que se la van al Málaga, al igual que los que cedió en La Rosaleda ante el Córdoba (2-2) cuando Diego Bri aprovechó un centro lateral y la falta de contundencia de muchos jugadores para definir en el área, y entonces era el minuto 90+11. Igual de grave que el tanto del 1-0 en Huesca, cuando se permitió durante 19 segundos una transición local que acabó en el gol de Liberto Beltrán en el 94. Y peor fue en Castalia, porque el Málaga entró con 0-1 en el añadido y lo acabó con 2-1 merced a los goles de Camara y de Doué en el 92 y el 99. Ver para creer.

Si hay que confiar en la justicia de la pena máxima, esta vez el señalado fue Recio, hasta aahora intachable en su desempeño desde que recibió la alternativa, pero el fútbol no perdona, especialmente si se trabaja en las áreas, como lo hace un central. El Málaga sólo tiene el consuelo de haber rescatado dos puntos en el añadido ante el Mirandés (3-2) en el tanto postrero de Galilea. En total, ocho puntos perdidos, dos ganados, y seis cedidos que tendrían ahora al equipo con 25 e igualado con el sexto. Queda claro cuánto de pesada es la losa...