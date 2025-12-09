Málaga desbloquea el contrato para estudiar las opciones de la Nueva Rosaleda

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a tener el camino despejado para contratar a una empresa para que realice un estudio de alternativas para dotar a ... la ciudad de un nuevo estadio de fútbol. Como ha venido informando SUR, un recurso presentado por el Colegio de Geógrafos paralizó de forma cautelar el proceso para contratar el citado estudio de opciones por parte de la empresa municipal Promálaga.

En su recurso, el Colegio de Geógrafos argumentó que algunos perfiles que componen el equipo de trabajo previsto en el pliego de condiciones de la contratación, como el de coordinador delegado, pueden desempeñarlo también personas con la titulación de Geografía.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Málaga ha decidido rechazar este escrito, por lo que el Consistorio puede seguir adelante con el proceso de contratación del estudio, al que aspiran cinco empresas que se han presentado a la licitación en el plazo establecido, que acabó el pasado viernes. Además, el citado tribunal impone al Colegio de Geógrafos una sanción de 1.500 euros por temeridad.

De este modo, Promálaga tiene vía libre para continuar con el análisis de las ofertas de las cinco aspirantes a realizar el estudio, y llevar a cabo su contratación.

Tras la fallida candidatura malagueña al Mundial 2030, Promálaga activó el pasado 31 de octubre el concurso para la contratación del estudio que analizará la viabilidad de cada una de las cinco opciones para la Nueva Rosaleda, por un presupuesto de 207.410 euros y un plazo de ejecución de 17 semanas, más de cuatro meses.

Alternativas

Una de las opciones es ampliar y reformar el estadio actual, tal y como estaba previsto para el Mundial 2030; y las otras cuatro consisten en la construcción de un nuevo estadio partiendo desde cero. Para ello se barajan cuatro posibles ubicaciones: una parcela en la ampliación del campus de Teatinos (delimitada por el bulevar Louis Pasteur por el sur, la avenida Francisco Trujillo Villanueva por el este, el arroyo de Las Cañas por el oeste, y la avenida Navarro Ledesma por el norte); los terrenos de San Cayetano, al norte del Puerto de la Torre, tal y como está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU); parcelas en el sector de Lagar de Oliveros, un futuro sector residencial al oeste de Puerto de la Torre que todavía está por urbanizar; y el espacio del proyecto residencial bautizado como Manzana Verde, previsto en el espacio que ocupan las sedes de la Empresa Malagueña de Transportes y del área de Servicios Operativos.

Este estudio se financia con dinero sobrante del convenio entre el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y la Junta de Andalucía para la ampliación de la actual Rosaleda cara a la fallida candidatura al Mundial 2030. Hasta la fecha se han realizado un total de 18 trabajos (14 informes y análisis contratados directamente por el Consistorio) por un importe de 464.379,31 euros, lo que supone un sobrante de financiación del convenio de 240.620,69 euros.

El análisis del futuro estadio debe partir desde el cumplimiento mínimo de los estándares UEFA Nivel 4, con un aforo que deberá situarse en una horquilla entre los 45.000 y los 55.000 espectadores totales.