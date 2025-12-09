Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Actual estadio de fútbol de La Rosaleda. Sur

Málaga desbloquea el contrato para estudiar las opciones de la Nueva Rosaleda

El Ayuntamiento rechaza el escrito del Colegio de Geógrafos y permite continuar el proceso de adjudicación, al que aspiran cinco empresas

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:55

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a tener el camino despejado para contratar a una empresa para que realice un estudio de alternativas para dotar a ... la ciudad de un nuevo estadio de fútbol. Como ha venido informando SUR, un recurso presentado por el Colegio de Geógrafos paralizó de forma cautelar el proceso para contratar el citado estudio de opciones por parte de la empresa municipal Promálaga.

