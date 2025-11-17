¿Cómo puede acabar el Málaga la jornada en la clasificación?

Dada la igualdad que hay en la competición, el Málaga puede dar hoy un salto en la tabla clasificatoria de Segunda División o, incluso, meterse ... en zona de descenso, aunque para ello debería encajar una goleada de escándalo en el Reino de León ante la Cultural (este lunes, 20.30 horas).

Actualmente, con casi toda la jornada decimocuarta disputada es decimosexto, con 15 puntos y un -1 en la diferencia global de goles, que sirve para desempatar. En el mejor de los casos, si venciera por tres o más goles de diferencia, se situaría duodécimo, por delante de un Leganés con 18 puntos y +2-. Ganando por uno o dos goles de margen se colocará decimotercero, por detrás del Leganés y delante del Ceuta, con 18 puntos y -4, y con un partido pendiente (uno suspendido con 1-1 ante el Almería y con más de medio partido por jugar).

En caso de victoria, además, se colocaría equidistante respecto a la zona de 'play-off' y de la descenso, a tres puntos de cada una. Además, si empata seguirá decimosexto, y con uno de margen sobre el descenso y a cinco de la sexta. Finalmente, si pierde bajará un puesto (superada por la Real Sociedad B), cederá dos si pierde por dos o más goles sin ver puerta e incluso puede caer a la zona de descenso (ser decimonoveno) si perdiera por siete goles de diferencia, algo harto improbable, pero matemáticamente posible, con lo que hasta el Huesca lo superaría.

