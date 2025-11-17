¿Cómo puede acabar el Málaga la jornada en la clasificación?
El equipo puede auparse a la duodécima plaza o entrar en zona de descenso en función del resultado esta noche (20.30 horas) en León ante la Cultural
Málaga
Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:26
Dada la igualdad que hay en la competición, el Málaga puede dar hoy un salto en la tabla clasificatoria de Segunda División o, incluso, meterse ... en zona de descenso, aunque para ello debería encajar una goleada de escándalo en el Reino de León ante la Cultural (este lunes, 20.30 horas).
Actualmente, con casi toda la jornada decimocuarta disputada es decimosexto, con 15 puntos y un -1 en la diferencia global de goles, que sirve para desempatar. En el mejor de los casos, si venciera por tres o más goles de diferencia, se situaría duodécimo, por delante de un Leganés con 18 puntos y +2-. Ganando por uno o dos goles de margen se colocará decimotercero, por detrás del Leganés y delante del Ceuta, con 18 puntos y -4, y con un partido pendiente (uno suspendido con 1-1 ante el Almería y con más de medio partido por jugar).
En caso de victoria, además, se colocaría equidistante respecto a la zona de 'play-off' y de la descenso, a tres puntos de cada una. Además, si empata seguirá decimosexto, y con uno de margen sobre el descenso y a cinco de la sexta. Finalmente, si pierde bajará un puesto (superada por la Real Sociedad B), cederá dos si pierde por dos o más goles sin ver puerta e incluso puede caer a la zona de descenso (ser decimonoveno) si perdiera por siete goles de diferencia, algo harto improbable, pero matemáticamente posible, con lo que hasta el Huesca lo superaría.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
- 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
- 2 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
- 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
- 4 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
- 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
- 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
- 7 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
- 8 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
-
9
- 10 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes
-
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad