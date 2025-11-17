Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un entrenamiento reciente del Málaga. MIGUE FERNÁNDEZ

¿Cómo puede acabar el Málaga la jornada en la clasificación?

El equipo puede auparse a la duodécima plaza o entrar en zona de descenso en función del resultado esta noche (20.30 horas) en León ante la Cultural

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:26

Dada la igualdad que hay en la competición, el Málaga puede dar hoy un salto en la tabla clasificatoria de Segunda División o, incluso, meterse ... en zona de descenso, aunque para ello debería encajar una goleada de escándalo en el Reino de León ante la Cultural (este lunes, 20.30 horas).

