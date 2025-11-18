Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pellicer, en el partido de este lunes LOF

El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer

La derrota en León la consideran en el club definitiva para destituir al entrenador de una forma inmediata, que todavía deberá regresar junto a su equipo

Antonio Góngora

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:11

Comenta

La derrota en León fue definitiva. El Málaga tiene decidido despedir a Sergio Pellicer este mismo martes. El entrenador es consciente ya de que no ... continuará al frente del banquillo blanquiazul, aunque será necesario esperar a que el club lo haga oficial a lo largo de esta jornada. La crisis deportiva de los últimos meses han llevado a Pellicer a una especie de ultimátum en cada encuentro, lo que supone que el mal partido ante la Cultural sea, con toda probabilidad, el último de los blanquiazules que dirigió el preparador castellonense.

