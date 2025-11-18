El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer

La derrota en León fue definitiva. El Málaga tiene decidido despedir a Sergio Pellicer este mismo martes. El entrenador es consciente ya de que no ... continuará al frente del banquillo blanquiazul, aunque será necesario esperar a que el club lo haga oficial a lo largo de esta jornada. La crisis deportiva de los últimos meses han llevado a Pellicer a una especie de ultimátum en cada encuentro, lo que supone que el mal partido ante la Cultural sea, con toda probabilidad, el último de los blanquiazules que dirigió el preparador castellonense.

Pellicer y el resto de la expedición del Málaga tienen programado regresar este martes del viaje a León. De ahí que esté previsto, según las fuentes consultadas, que los dirigentes de la entidad de Martiricos hablen con el técnico para confirmar una destitución 'anunciada'. Esta comunicación puede llegar durante la tarde de este martes, siempre que no haya ninguna novedad en relación a los planes de la entidad.

El entrenador, de esta manera, estuvo con anterioridad cerca de ser despedido, pero los resultados fueron favorables en los momentos claves e impidieron que se pudiera tomar esta decisión con anterioridad. Ahora, sin embargo, se consideraba también crucial el compromiso de León, pues existían opciones para que el equipo sumara su segundo triunfo de la temporada a domicilio, algo que no sucedió.

El Málaga, paralelamente, deberá buscar de una forma inmediata a un sustituto en las próximas horas, pues deberá ser el que se siente el domingo en el banquillo de La Rosaleda en el compromiso de los blanquiazules contra el Mirandés, el domingo a las 21.00 horas.