El Málaga cumple en la Copa y pasa página

Al Málaga, en líneas generales, siempre se le atravesó la Copa del Rey. Sus altibajos en la competición liguera servían muchas veces de 'excusa' para ... que una eliminación en la competición del 'KO' no supusiera un problema. A veces caía en la primera ronda… El año anterior ocurrió esto contra el Estepona precisamente. De ahí que esta temporada se había convertido en una exigencia superar el partido inaugural en el campo del mismo conjunto de la provincia. Y los hombres de Sergio Pellicer, con una alineación adecuada a la ocasión (es lógico que hiciera muchos cambios), pudieron pasar a la segunda fase a costa de un cuadro esteponero que vendió muy cara la derrota en un buen segundo tiempo.

Pasar la eliminatoria contra un rival dos categorías inferior era una obligación para el Málaga, al margen de los problemas que pudiera tener y los jugadores que tuviera a su disposición el técnico. Ahora tendrá que esperar al sorteo para conocer su rival de la siguiente ronda, cuyos partidos se celebrarán a partido único también el 2, 3 y 4 de diciembre. Aquí habrá que ver la entidad del contrario y su categoría, pues podría tener opciones de seguir adelante, al menos, hasta los emparejamientos que se jugarán dos semanas después, en los dieciseisavos de final.

El entrenador blanquiazul, en cualquier caso, siempre tuvo muy claro que no 'tirará la Copa' en ningún momento, pues considera que la obligación de su equipo es jugarla y buscar los mejores resultados en cada envite. Y paralelamente tendrá que afrontar la competición doméstica, la de la regularidad, la que se considera esencial para que cada uno de los equipos y clubes puedan cumplir sus grandes objetivos cada temporada.

De esta manera, el Málaga se centra ahora por completo en la Liga, en el partido de este domingo en Castellón, a partir de las 18.30 horas. Su triunfo de la semana anterior contra el Andorra le devuelve la sonrisa y deja clara la importancia de La Rosaleda para el equipo, sobre todo en este largo periodo de competición en el que ha sufrido numerosas bajas destacadas.

El objetivo se centra ahora, pese a todo, en conseguir una cierta estabilidad o regularidad en los resultados que impida la aparición de cualquier crisis deportiva. Conseguir mejores marcadores fuera de casa se presenta ahora con un nuevo reto que tendrá que superar el equipo para equilibrar sus cuentas, sus puntos. Está en una posición intermedia que le permite mantener intactas sus aspiraciones del campeonato, que pasan por mantenerse en una plaza algo mejor en la clasificación, cercana a la posibilidad de aspirar al 'play-off' de ascenso. El objetivo no es subir, pero tampoco deberá contemplar el cuadro de Martiricos la opción de sufrir nuevamente por mantenerse en la categoría.

El Málaga tiene todas las opciones abiertas. Se quitó un peso de encima con el pase en la Copa y ahora tendrá que buscar una salida a su otra asignatura pendiente: ganar más partidos fuera de La Rosaleda.