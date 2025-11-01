Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Málaga celebran el primer gol en Estepona, el de Lobete. JOSELE

El Málaga cumple en la Copa y pasa página

Supera su asignatura pendiente y ahora necesita alcanzar la estabilidad en el torneo de la regularidad con mejores resultados

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Al Málaga, en líneas generales, siempre se le atravesó la Copa del Rey. Sus altibajos en la competición liguera servían muchas veces de 'excusa' para ... que una eliminación en la competición del 'KO' no supusiera un problema. A veces caía en la primera ronda… El año anterior ocurrió esto contra el Estepona precisamente. De ahí que esta temporada se había convertido en una exigencia superar el partido inaugural en el campo del mismo conjunto de la provincia. Y los hombres de Sergio Pellicer, con una alineación adecuada a la ocasión (es lógico que hiciera muchos cambios), pudieron pasar a la segunda fase a costa de un cuadro esteponero que vendió muy cara la derrota en un buen segundo tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  2. 2

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  3. 3 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  4. 4 Un fallecido en la AP-7 a la altura de Mijas en un accidente entre un coche y un camión
  5. 5 Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca
  6. 6 Seguimiento masivo y segunda jornada con miles de pruebas suspendidas por la huelga de los técnicos superiores en Málaga
  7. 7 Cambios en el equipo de gobierno de De la Torre: nuevos concejales para Churriana y Bailén-Miraflores
  8. 8 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  9. 9 Encuesta: ¿Qué propuesta le parece mejor para la Nueva Rosaleda?
  10. 10 ¿Abren las tiendas en Málaga este sábado festivo, 1 de noviembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga cumple en la Copa y pasa página

El Málaga cumple en la Copa y pasa página